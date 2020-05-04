Ehl-i dalâlet, dünya işlerinde niçin ehl-i hidayete galebe etmektedir

RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

Küfür ve dalâlette gidenler, ebedî hayatı kazanmak için kendilerine verilmiş olan istidat ve duyguları, dünyada fani şeyleri kazanmak için harcıyorlar. Divane olmuş elmasçı bir Yahudinin parlak camları elmas fiyatına satın alması gibi davranıyorlar.

Küfür bir divaneliktir, dalâlet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki, bakî meta yerine fanî metaı satın aldırır. Dalâlet ehlinin inat, hırs, haset gibi hisleri çok şiddetlidir. İnat ve hırs duygularını bu dünyaya yönlendirirler. Dünya işlerinde muvaffak olmak için ahireti kazanmak üzere verilmiş olan elmas kıymetindeki akıl, kalp, ruh ve diğer manevî duygularını dünya işlerine harcarlar. Bu suretle de ehl-i hidayete dünya işlerinde üstün gelirler. 1

Onların yolu batıl da olsa, o yolda gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden başarılı oluyorlar. Çünkü ihlâs şerde de olsa neticesiz kalmaz.

Hak ehli de, (İslâmın dünya işlerine dair mesajını anlayıp uygulamadıkları zaman) dünya işlerinde dalâlet ehline mağlûp olmaları neticesinde zillete, mahkûmiyete ve riyaya düşüp ihlâsı kaybederler, Dünya ehline dalkavukluk etmeye mecbur olurlar. 2

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, s. 153.

2- Lem’alar, s. 159.

Fotoğraf: Erhan Akkaya