Ehl-i dalalete karşı tesanüt etmek

Ehl-i dalaletin şahs-ı manevî tarzında iman ve ahlâka hücum ettiği günümüzde Nur Talebelerinin de, birbirleriyle ittihat ve tesanüt ederek hücumları püskürtmeleri elzemdir.

ÜSTAD, TESANÜDÜ TAVSİYE EDİYOR

Üstadımız Bediüzzaman, Lâhikaladaki birçok mektupda, Nur Talebelerinin tesanüdüne vurgu yapar, daire içinde onun sağlanması ve muhafaza edilmesi için musırrane bir şekilde uyarılarda bulunur.

O, bir mektupta, Nur Talebelerinin birbirlerine tesellici, ahlâkta ve sabırda nümune-i imtisal, tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş, güzel seciyelerin in’ikasında /yansıtılmasında birer ayine olduklarını anlatır.1

O, bir diğer mektupta, “Kardeşlerim, biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız tesanüttür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik ciheti ile birbirinizin kusuruna bakmayınız” diye uyarmaktadır.2

NUR TALEBELERİNİN TESANÜDÜ GEREKLİDİR

O, bir başka mektupta, Nur Talebelerinin tesanüdü, yalnız Risale-i Nur için değil, ehl-i imanın imanını muhafaza ve kuvve-i maneviyeleri için lüzumlu olduğunu ifade etmektedir. 3

Üstad, tesanüdün muhafaza edilmesi için, münakaşadan uzak durulmasını tavsiye etmiş, “Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır” demiştir. 4

NUR TALEBELERİ, BİRBİRLERİNE NESEBÎ KARDEŞ GİBİDİRLER

O, başka bir mektupta, Nur Talebelerinin birbirlerine en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeş olduklarını, kardeş ise kardeşinin kusurunu örtmesi ve af etmesi gerektiğini anlatır. 5

O, diğer bir mektupta, “Sakın çok dikkat ediniz; İçinize bir mübayenet (ayrılık) düşmesin… Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki: “Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nurun en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz.” 6 buyurarak bizi tesanüde sarılmaya dâvet etmektedir.

EHL-İ DALÂLET İSTİSMAR EDEBİLİR

Üstad, bir diğer mektupta, ehl-i dalâletin Nur Talebelerinin meşrep farklılığı ve zayıf damarlarından, geçim derdi zaruriyetinden istifade edip, birbirlerini tenkit etmeye sevk edebileceklerini, onların buna meydan vermemeleri gerektiği ikazında bulunmaktadır.7

Yakın geçmişte, Saff-ı evvel ağabeylerin birinden vefatından evvel bizzat dinlediğimiz bir hatırada, kendisinin Ankara’da Tarihçe-i Hayat’ın basımında Atıf Ural’la ihtilâfa düşerek münakaşa ettiğini, sonra Üstadı ziyarete giderek o ağabeyi ona şikâyet ettiğini anlatmıştı. Üstad şikâyeti duyunca bu işten rahatsız olduğunu ve kendisine, “Kardeşim! Siz olmadan da Risale-i Nur hizmet eder. Sen git o kardeşinle tasanüdünü muhafaza et” dediğini bize anlatmıştı.

Elhasıl: Zındıka komitesinin ehl-i imanın arasına fitne – fesat sokarak vahdetlerini bozma planını devreye soktuğu bir dönemde Nur Talebeleri, özellikle aynı meslek ve meşrebi paylaşan Yeni Asya şahs-ı manevisine mensup olanlar, başarılı, ihlâslı bir hizmet üretmeleri için öncelikle aralarında tesanüdü tesis ve muhafaza etmeleri lâzımdır. Her biri, bunun bozulmasını netice veren söz ve tavırlardan kaçınması gerekir. Zira birbirleriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 484.; 2- A.g.e., s. 490. ;

3 -A.g.e., s. 507. ; 4- A.g.e., s. 508. ;

5- A.g.e., s. 544. ; 6- Kastamonu L., s. 336. ;

7- A.g.e. s. 340.