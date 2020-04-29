Ehl-i kitaba “ey kâfir” denebilir mi?

CEVAP: Kör bir adama “Ey kör!” denmediği gibi.. Çünkü bunda eziyet vardır. Eziyet etmekten dinî bir nehiy/ sakındırma vardır. 1
Kâfir kelimesinin iki manası vardır: Biri ve en çok akla geleni, dinsiz, yaratıcıyı inkâr eden kişi demektir. Bu manayı Hıristiyan ve Yahudilere izafe edemeyiz. Diğeri, Peygamber Efendimizi (asm) ve İslâmiyeti inkâr eden kişi demektir. Bu manayı ehl-i kitaba izafe edebiliriz.
Lâkin “kâfir” lâfzında örfen birinci mana akla geleceğinden Hıristiyanlara yüzlerine karşı böyle hitap etmek uygun değildir. 2
Dipnotlar:
1– Kenzu’l Ummal, 4:10913.
2– Münâzarât, s. 174.