Ehl-i kitaba “ey kâfir” denebilir mi?

RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

CEVAP: Kör bir adama “Ey kör!” denmediği gibi.. Çünkü bunda eziyet vardır. Eziyet etmekten dinî bir nehiy/ sakındırma vardır. 1 Kâfir kelimesinin iki manası vardır: Biri ve en çok akla geleni, dinsiz, yaratıcıyı inkâr eden kişi demektir. Bu manayı Hıristiyan ve Yahudilere izafe edemeyiz. Diğeri, Peygamber Efendimizi (asm) ve İslâmiyeti inkâr eden kişi demektir. Bu manayı ehl-i kitaba izafe edebiliriz. Lâkin “kâfir” lâfzında örfen birinci mana akla geleceğinden Hıristiyanlara yüzlerine karşı böyle hitap etmek uygun değildir. 2 Dipnotlar: 1– Kenzu’l Ummal, 4:10913. 2– Münâzarât, s. 174.

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.