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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ehl-i kitaba “ey kâfir” denebilir mi?

İbrahim ERSOYLU
29 Nisan 2020, Çarşamba
RİSALE-İ NUR’DAN SORU VE CEVAPLAR - Hazırlayan: İBRAHİM ERSOYLU

CEVAP: Kör bir adama “Ey kör!” denmediği gibi.. Çünkü bunda eziyet vardır. Eziyet etmekten dinî bir nehiy/ sakındırma vardır. 1

Kâfir kelimesinin iki manası vardır: Biri ve en çok akla geleni, dinsiz, yaratıcıyı inkâr eden kişi demektir. Bu manayı Hıristiyan ve Yahudilere izafe edemeyiz. Diğeri, Peygamber Efendimizi (asm) ve İslâmiyeti inkâr eden kişi demektir. Bu manayı ehl-i kitaba izafe edebiliriz.

Lâkin “kâfir” lâfzında örfen birinci mana akla geleceğinden Hıristiyanlara yüzlerine karşı böyle hitap etmek uygun değildir.  2

Dipnotlar:

1– Kenzu’l Ummal, 4:10913.

2– Münâzarât, s. 174.

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