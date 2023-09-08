Gazetemize destek olmak

Zamanımızda siyasî ve dünyevî cereyanlar, kitleleri kendilerine bağlamada, zındıka ve fesat şebekeleri, toplum kesimlerini ifsat etmede interneti, yazılı, görsel ve sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

Asr-ı Saadet modelini ahir zamanda hayata taşıyan Nur cereyanının da, iman ve Kur’ân hakikatlerini geniş çevrelere tanıtmada etkili bir medya diline ihtiyacı vardır. Günümüzde Yeni Asya gazetesi bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılamaktadır.

Gazetemiz, bir taraftan Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşımakla doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu ortaya koyarken, diğer taraftan adaleti, insan hak ve hürriyetlerini müdafaa ederek, yapılan zulüm ve haksızlıklara dikkatleri çekerek demokrasi ve hukuk mücadelesi vermektedir. Bu mücadeleyle farz-ı kifaye manasında büyük manevî bir cihad ifa etmiş olmaktadır.

Gazetemize bu büyük cihadında maddî manevî destek vermek, her bir Nur Talebesinin vazifesidir. Onu alıp okumak, sonra muhtaç olanlara ulaştırıp geniş bir çevrede okunmasına vesile olmak mühim bir hizmettir. Bu hizmet aynı zamanda Risale-i Nur’a hizmet sayılır.

O, diğer gazetelerden farklı olarak, Nur’un “istiğna düsturu”1 gereğince devletten ve daire harici kimselerden maddî destek almadan, sadece vefakâr okuyucularının katkılarıyla kendi yağıyla kavrulan gazetedir.

Yüksek enflasyon ve basım yayın ile alakalı masrafların yükselmesi sebebiyle gazetemizin fiyatı 9 TL’ye çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Bu miktar, yaklaşık bir ekmek bedeli mesabesindedir. Bizi ziyarete gelen bir misafirimiz için bir tane fazla ekmek aldığımızı farz ederek, her gün bir tane fazla gazete alıp komşumuza veya bir dostumuza verdiğimiz zaman, ona destek çıkmış oluruz.

Bu desteği zekâtımıza veya sadakamıza sayabiliriz. Sadakanın belâyı def edeceği ve ömrü uzatacağı bir Hadis-i Şerifte ifade edilmektedir.2 Ciddî destek verilmesi halinde, gazetemizin tirajı artarak sesinin daha gür çıkacağı açıktır.

Üstad, Üçüncü Said Dönemi'nde açılan demokrasi ve hürriyet zemininde Risale-i Nur ve hizmetine yer veren o günün gazetelerini aldırır, Zübeyir Gündüzalp Ağabeye okutur, bir kısmını Külliyata dâhil ederdi.3 O, bugün hayatta olup Yeni Asya’yı görseydi, ona çok sevinir, onu tebrik eder ve bütün Nur Talebelerinden ona sahip çıkmalarını isterdi.

Son söz: Yeni Asya Nur Talebeleri ve onun çizgisini benimseyen dostlar, başkalarının çekinmesinden veya bigâne kalmalarından daha çok gayrete gelip, gazetemize hararet ve ciddiyetle sahip çıkmaları; en azından tirajının düşmesine müsaade etmemeleri gerekmektedir.

Bu kardeşlerimiz, en azından himmetlerinin ve maddî imkânlarının bir kısmını Risale-i Nur Külliyatı ve gazetemizin tirajının arttırılmasına harcamaları hizmette öncelikleri olmalıdır. Gazetemize hücum ederek onun susmasını veya susturulmasını isteyen muhaliflere en güzel cevabın böyle verilebileceğini düşünmekteyim.

Dipnotlar:

1 – Mektubat, İkinci Mektup,2017, s.25 vd.

2 – Heysemî, Mecmaü’Zevaid, 3/ 63,

3 - İbrahim Kaygusuz, Zübeyir Gündüzalp, Hayatı- Mefkûresi, YAN, 2009, s.213 vd.