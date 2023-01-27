"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Gerilimli seçim süreci

İbrahim ERSOYLU
27 Ocak 2023, Cuma
Demokratik hür ülkelerde seçimler, bir festival havasında yapılır.

Ülkeyi yönetmeye talip partiler ve adaylar medenîce, birbirine hakaret etmeden halkın huzuruna çıkarak siyasî projelerini ortaya koyarlar ve onlardan destek isterler. Halk da sükûnet ve huzur içinde kararını verir. Seçimi kazanan taraf hükümetini kurar ve icraata başlar, muhalefet kazanını tebrik eder ve ona ülke menfaatine olan işlerde yardımcı olur, yanlış işlerde onu ikaz eder.

Ne yazık ki ülkemizde gerçek manada demokrasi olmadığı için, bizde demokrat olmayan siyasîler tarafından seçimler kamplaşma, gerilim, huzursuzluk ve çatışma aracı yapılır. Toplum gerilmeye, insanlar “yine huzurumuz kaçacak” endişesine kapılmaya başlarlar.

Seçimin tarihi belli olmasından sonra ufukta sancılı, gergin bir seçim süreci bizi bekliyor. 20 yıldan beri iktidarda olan hâkim siyasîler anlaşılıyor ki, 2023 seçimini bir ölüm kalım mücadelesine dönüştürmek istemektedirler. Bu seçim sürecinde -temenni edilmez ama- aşağıdakilerin vuku bulması kuvvetle muhtemel gözüyor:

1– İslâm’ın emrettiği doğruluk dürüstlük, kardeşlik, şefkat, merhamet, muhabbet, hürmet, nezaket rafa kalkacak. Onun yerine hile ve aldatma devreye girecek, yalan ve iftira, rakiplerini vatana ihanet ile itham devreye girecek.

2– İsraf, sınır tanımaz bir şekilde uygulamaya konacak. Halktan toplanan vergilerin önemli bir kısmı, Hazine yardımı adı altında Meclisteki partilere aktarılacak.

Emekliler, memurlar, dul ve yetimler geçim sıkıntısı çekerlerken bu paralar, seçim kampanyaları yolunda su gibi harcanacak. Yandaş matbaacılar ve bayrak üreticileri köşeyi dönecekler. Meydanlar, caddeler, sokaklar partilerin flama ve bayraklarıyla baştanbaşa donatılacak. Siyasîlerindev posterleri, afişleri asılacak.

3– Cadde ve sokakları defalarca turlayan propaganda araçlarından yükselen ses kirliği, halkı canından bezdirecek. Cami kapılarında siyasî bildiriler dağıtılacak. İbadet yerlerinin huzuru kaçacak.

4- Halk meydanlara taşınacak. Siyasîler orada kendi icraatlarını, farklı meziyetlerini dile getirmeleri gerekirken, rakiplerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökecekler. 

5- Bu seçim mübarek üç aylara ve içlerindeki en bereketli ay olan Ramazan’a denk gelmektedir. Üç aylar ibadet, kardeşlik ve huzur atmosferidir; Cenâb-ı Hakk’ı zikir, kâinat kitabını tefekkür, ahireti düşünerek manevî dünyaları tasfiye ve nefisleri tezkiye, tövbe ve istiğfar etmek için çok sevaplı münbit bir zaman dilimidir. Ne yazık ki bu sürecin siyasî tartışma ve atışmalarla bozulması kuvvetle muhtemeldir

Çare: Temennimiz odur ki; toplum çoğunluğunun iman ve İslâm duyarlığının öne geçmesi, menfi siyasîlerin ayrıştırıcı ve kardeşliği bozucu tuzaklarına düşmemesidir. Bu seçimin, gerçek demokrasiye geçişe bir vesile, izlediği yanlış politikalarla ülkeyi ağır maddî-manevî kriz bataklığına saplayan siyasîlere gereken cevabın verildiği bir fırsata çevrilmesidir.

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya bugün 55 füze fırlattı, 47’si imha edildi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

    Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

    AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    Suriye'de çözüm ne yazık ki yakın değil

    Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
    Genel

    Yeni Asya ''Fidanlık'' çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset topuzu mu, Nur mu?
    İbrahim ERSOYLU

    Gerilimli seçim süreci
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Köy yangınlarına çare yok mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Beni bu güzel havalar mahvetti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritasını kim çizecek?
    Ahmet Cemil Çökren

    Tarık ve dirilme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.