Gerilimli seçim süreci

Demokratik hür ülkelerde seçimler, bir festival havasında yapılır.

Ülkeyi yönetmeye talip partiler ve adaylar medenîce, birbirine hakaret etmeden halkın huzuruna çıkarak siyasî projelerini ortaya koyarlar ve onlardan destek isterler. Halk da sükûnet ve huzur içinde kararını verir. Seçimi kazanan taraf hükümetini kurar ve icraata başlar, muhalefet kazanını tebrik eder ve ona ülke menfaatine olan işlerde yardımcı olur, yanlış işlerde onu ikaz eder.

Ne yazık ki ülkemizde gerçek manada demokrasi olmadığı için, bizde demokrat olmayan siyasîler tarafından seçimler kamplaşma, gerilim, huzursuzluk ve çatışma aracı yapılır. Toplum gerilmeye, insanlar “yine huzurumuz kaçacak” endişesine kapılmaya başlarlar.

Seçimin tarihi belli olmasından sonra ufukta sancılı, gergin bir seçim süreci bizi bekliyor. 20 yıldan beri iktidarda olan hâkim siyasîler anlaşılıyor ki, 2023 seçimini bir ölüm kalım mücadelesine dönüştürmek istemektedirler. Bu seçim sürecinde -temenni edilmez ama- aşağıdakilerin vuku bulması kuvvetle muhtemel gözüyor:

1– İslâm’ın emrettiği doğruluk dürüstlük, kardeşlik, şefkat, merhamet, muhabbet, hürmet, nezaket rafa kalkacak. Onun yerine hile ve aldatma devreye girecek, yalan ve iftira, rakiplerini vatana ihanet ile itham devreye girecek.

2– İsraf, sınır tanımaz bir şekilde uygulamaya konacak. Halktan toplanan vergilerin önemli bir kısmı, Hazine yardımı adı altında Meclisteki partilere aktarılacak.

Emekliler, memurlar, dul ve yetimler geçim sıkıntısı çekerlerken bu paralar, seçim kampanyaları yolunda su gibi harcanacak. Yandaş matbaacılar ve bayrak üreticileri köşeyi dönecekler. Meydanlar, caddeler, sokaklar partilerin flama ve bayraklarıyla baştanbaşa donatılacak. Siyasîlerindev posterleri, afişleri asılacak.

3– Cadde ve sokakları defalarca turlayan propaganda araçlarından yükselen ses kirliği, halkı canından bezdirecek. Cami kapılarında siyasî bildiriler dağıtılacak. İbadet yerlerinin huzuru kaçacak.

4- Halk meydanlara taşınacak. Siyasîler orada kendi icraatlarını, farklı meziyetlerini dile getirmeleri gerekirken, rakiplerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökecekler.

5- Bu seçim mübarek üç aylara ve içlerindeki en bereketli ay olan Ramazan’a denk gelmektedir. Üç aylar ibadet, kardeşlik ve huzur atmosferidir; Cenâb-ı Hakk’ı zikir, kâinat kitabını tefekkür, ahireti düşünerek manevî dünyaları tasfiye ve nefisleri tezkiye, tövbe ve istiğfar etmek için çok sevaplı münbit bir zaman dilimidir. Ne yazık ki bu sürecin siyasî tartışma ve atışmalarla bozulması kuvvetle muhtemeldir

Çare: Temennimiz odur ki; toplum çoğunluğunun iman ve İslâm duyarlığının öne geçmesi, menfi siyasîlerin ayrıştırıcı ve kardeşliği bozucu tuzaklarına düşmemesidir. Bu seçimin, gerçek demokrasiye geçişe bir vesile, izlediği yanlış politikalarla ülkeyi ağır maddî-manevî kriz bataklığına saplayan siyasîlere gereken cevabın verildiği bir fırsata çevrilmesidir.