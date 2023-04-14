Hâkim siyasîler demokrat mıdır?

Üstat Bediüzzaman, bütün hayat safhalarında Ahrar/demokrat siyasî güçlere nokta-ı istinat olduğunu ve Nur Talebelerinden bunu istediğini,1 dindar kimlikli de olsa demokrat olmayan siyasilerden uzak durduğunu 2 birçok lahika mektubunda ifade etmektedir.

Günümüzde Risale-i Nur’dan beslenen önemli bir kitle, hâkim siyasîlerin Üstadın işaret ettiği demokratlar olduklarını iddia ederek, onlara nokta-ı istinat olmaktadırlar. Acaba hakikat böyle midir?

Demokrat olanlarla olmayanların farkı kısaca şöyle özetlenebilir:

1- Demokratlar, ülkede demokrasi, adalet ve hürriyetleri tesis ederler ve bu değerler çerçevesinde icraat yaparlar. Demokrat olmayan siyasîler, yukarıdaki değerleri askıya alıp Üstadın da karşı olduğu3 bütün yetkilerin bir adama bağlandığı tek adam rejimine geçerek, ülkeyi istibdat ve baskıyla idare ederler.

2 – Demokratlar, yasama, yargı ve yürütmenin bağımsızlığına inanırlar. Onlar, iktidarlarında yasama(Meclis) ve yargıya müdahale etmezler.

Demokrat olmayanlar, özellikle yargıyı muhaliflerini cezalandırmak için bir sopa gibi kullanırlar.

3- Demokratlar eleştirilere açıktırlar. Demokrat olmayanlar eleştiriye kapalıdırlar.

4- Demokratlar şeffaftırlar. İcraatlarından dolayı hesap verirler. Demokrat olmayanlar hesap vermeye yanaşmazlar. Hesap soranları düşman olarak görürler.

5- Demokratlar, liyakate önem verirler. Demokrat olmayanlar için kabiliyet ve liyakat pek mühim değildir. Yakınlarını ve yandaşlarını işlerin başına getirirler.

6- Demokratlar, iktidarlarında devlet kaynaklarını en iyi şekilde tarım, sanayi gibi geri getirisi olan üretim alanlarına harcayarak devleti ve halkı zenginleştirirler.

Demokrat olmayanlar, ülkenin kaynaklarının çoğunu, gösterişli devlet binaları inşaatı gibi ölü alanlara harcarlar. Sonunda ülke ve halk fakirleşir.

7- Demokratlar, siyaseti dine hizmetkâr yaparlar; okula, kışlaya ve camiye siyaseti sokmazlar. Din hizmeti yapan yapıları politize etmezler.

Demokrat olmayanlar, dini değerleri siyaset aracı yaparlar; okula, camie, kışlaya siyaseti sokarlar ve dinî grupları kendilerine biata zorlarlar.

8- Demokratlar gösteriş ve şatafata pek önem vermezler. Demokrat olmayanlar, tam tersine gösteriş ve şatafata çok düşkünler. ”İtibardan tasarruf olmaz” diyerek halkı da buna teşvik ederler.

9- Demokratlar, komşular ve dünya devletleriyle karşılıklı menfaatlere ve sulha dayana dostane ilişkiler kurarlar. Demokrat olmayanlar, komşularla ve dünya devletleriyle kavga ederek gerilim yaşarlar.

10- Demokratlar, Türkiye’yi bir demokrasi projesi olan AB’ye dâhil etmek için çalışırlar. Demokrat olmayanlar, bu projeyi askıya alarak, ülkeyi tek adam rejimlerinin üyesi olduğu ŞANGHAY örgütüne üye yapmaya çalışırlar.

Yukarıdaki ölçülerin zaviyesinden baktığımızda, hâkim siyasîlerin demokratlık kategorisine girmedikleri açıktır, seçimde onlara oy vermek doğu değildir. Demokrasi, adalet ve hürriyetleri savunan ve ülkede tesisini deklare eden Millet İttifakına destek vermek doğru bir tercih olacaktır.

Dipnotlar:

1 – Emirdağ L 2., (2016), 237, 239, 245, 318, 348 Nolu mektuplar. 2 – Age, 250 Nolu mektup. 3 – ESDE, (2017) s.110