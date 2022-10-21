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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Hakperestlik ve siyasî taassup

İbrahim ERSOYLU
21 Ekim 2022, Cuma
Günümüzde dindar kimlikli menfi siyaset toplumun, özellikle muhafazakâr camianın kimyasını değiştirdi.

İnsanlar siyasî taassup ve tarafgirlik saikasıyla imanın ve İslâm’ın gereği olan hakperestlikten uzaklaşarak, gözleriyle gördükleri usulsüzlüklere, zulümlere, yanlışlara ve bu işleri yapanlara taraftar ve destekçi olmaya devam ettikleri müşahede edilmektedir.

Müslüman kişi hakperest olması lazımdır. Hakperestlik ise; aleyhine de olsa doğruyu söylemek ve doğrudan yana olmak (Nisa, 4/135), kim yaparsa yapsın doğru tavırları ve işleri desteklemek, zulümleri ve yanlışları kim yaparsa yapsın ona karşı çıkmaktır, en azından kalben onu kınamaktır.

Taassup ve tarafgirlik ise; bir gruba, bir akıma, bir şahsa hikmet ve maslahatını, fayda ve zararını bilmeden körü körüne destek vermektir. İslâm’da asla taassup ve tarafgirlik yoktur.

Taassup ve tarafgirlik aslında bir maraz, yani manevî bir hastalıktır. Bu işi yapanlar, hakikatin gizlenmesine, taraftar oldukları şahısların çok hata yapmalarına yol açar. “Bir işe sebep olan onu yapmış gibidir” prensibi gereğince, her iki taraf, hataların neticesinde hâsıl olan manevî mesuliyette ortaktırlar.

En dehşetli ve zulümkâr taassup ve tarafgirlik siyasî olanıdır. Siyasîlerin tuzağına düşüp bu hale gelenler, partiyi din gibi, liderini hatasız görürler, onun her söz ve tavrında bir hikmet ve maslahat bulunduğunu kabul ederler.

Bu duruma gelen kişiler, onların sakim siyasî tavırlarını kabul etmeyip tenkit eden mü’min ve Müslüman kardeşlerini -yakın akrabaları ve samimi dostları da olsa-, dışlarlar ve kalplerini kırarlar. Ancak siyasî yönünden onlar gibi düşünüp kanaatlerini paylaşanları, sefih de olsalar, onlara makbul bir insanlar nazarıyla bakarlar. Üstat Bediüzzaman, bu nevi siyaset tarafgirliğinden ve şeytandan Allah’a sığındığını ifade etmektedir. (Hutbe-i Şamiye, s.124-125)

Menfi siyasetin cazibedar akımına kapılıp, Kur’an’ın ve Hadislerin bu mevzua dair olan mesajlarından ve Risale-i Nur’dan habersiz olup bu duruma gelen ammî insanları bir derece mazur saymak mümkündür.

Ancak Risale-i Nur’dan beslenen, risale okuyup kendini Nur Talebesi olarak kabul eden çok sayıda insanın; Üstadın Münazarat, Divan-ı Harbî Örfi, Sünühat ve Emirdağ Lahikasında ortaya koyduğu ‘din adına siyaset ve istibdat yapan akıma’ müteassıbane taraftar çıkmaları çok gariptir.

Onların, o siyasîlerden sadır olan gözleriyle gördükleri zulümlere, usulsüzlüklere, kanunsuzluklara yanlış icraatlara sessiz kalıp onlara siyasî destek vermeye devam etmelerini nasıl izah etmek lazım?

Allahualem, eğer Nur grupların çoğu, Yeni Asya Camiası gibi iman ve Kur’an hizmeti yanında Külliyattaki içtimaî ve siyasî ölçüleri Üstadın kastına ve uygulamalarına uygun olarak Ahrar/demokrat siyasî akımı destekleyerek hayata uygulasalardı, Türkiye içine düşürüldüğü fecaat duruma düşmezdi.

Ülkemizin bu kötü durumdan çıkışı; onların, Üstadın günümüzde din adına siyaset yapılamayacağı yönündeki içtihadının zıddını ispat etmeye çalışan hâkim siyesilerden desteklerini çekip, Ahrar/demokratlara destek vermeleriyle tahakkuk eder inşallah.

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