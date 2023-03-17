Hilmi Uran’a yazılan mektup

Üstat Bediüzzaman, Peygamber varisi olması hasebiyle iman, hilafet, saltanat, şeriat ve siyasete taalluk eden vazifeleri vardır. (Kastamonu L., 111 Nolu mektup, s.196.)

Üstat, Kur’an’ın ahir zamana yönelik mesajlarını telif ettiği Risale-i nur Külliyatıyla ortaya koymuş, bunlar içinde en önemli vazife olan insanların imanının kurtulması ve takviyesine yoğunlaşmıştır. O bunu yaparken, diğer vazifeler gibi siyasî alana dair olan vazifesini ihmal etmemiştir.

O, hayatı boyunca muktesit/orta yol siyasî meslek olan Ahrar siyasî cereyanı desteklemiş, siyaseti dinsizliğe ve dini siyasete alet eden cereyanlardan uzak durmuş, nur talebelerine ve halka onlardan uzak durmalarını tavsiye etmiştir. O, zamanındaki yöneticileri iyi icraatlarında tebrik, hatalı icraatlarında ikaz vazifesini yapmıştır.

O, 1950 öncesi siyaseti dinsizliğe alet eden tek adam rejimini uygulamaya koyan sorumlu mevkideki bazı idarecilere mektup yazarak onları irşat ve ikaz etmiştir. 1946’da Batılı devletlerin desteğiyle kısmen hür demokratik bir sürece girildiğinde dönemin CHP Genel Sekreteri olan Hilmi Uran’a bir mektup göndermiştir.

Bediüzzaman mektubunda kendisinin ve diğer CHP yöneticilerinin, geçmişte Türk Milletinin yaptığı gibi iman ve Kur’an hakikatlerinin tervicine çalışmalarını tavsiye etmiştir. Onların bu tavsiyeye uymadıkları takdirde, Âlem-i İslâm’ın Türk Milletine karşı muhabbet ve kardeşlik yerine nefret ve düşmanlık hissi besleyeceğini, Türk Milletinin anarşiye mağlup olup parçalanacağı ve Kuzeyden çıkan Komünizm ejderhasının istilasına maruz kalacağı yönünde onları ikaz etmiştir.

O, mektubun devamında İslâm’ın hakikatiyle kaynaşmış Türk Milletinin, Batının sefih medeniyet terbiyesi yerine, Kur’an hakikatlerini esas tutup hareket düsturu yapmasıyla dehşetli Komünizm cereyanını durdurabileceğini beyan etmiştir.

O, mektupta ayrıca kendilerinden üç-dört şahsın, Batının sefih medeniyeti hesabına mukaddesatı çiğneyerek, inkılap namına yaptıkları icraatı esas tutmamalarını, millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle hâsıl olan, onların pek az hissesi bulanan iyiliklerin onlara verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Eğer verilirse üç dört milyon iyilikler üç dört iyiliğe inhisar edip küçüleceğini, onların yaptığı dehşetli hatalar millete verirse, üç dört adamın hatası üç, dört milyon kusur olacağı, daha dehşetli kusurlara keffaret olamayacağını belirtmiştir.

O, mektubun sonunda CHP içindeki hamiyetperver ve milliyetperverler olarak onların, bu asrın Kur’an’a şiddetli ihtiyacını hissetmekle İsveç, Norveç ve Filandiya’dan geri kalmamaları gerektiğini ifade etmiştir. Umumi harp ve sair inkılapların icbarıyla özellikle dinî ananeler hakkında yapılan tahribatları tamire çalışmaları halinde çok büyük şeref kazanabileceklerini, bu işin ahirette de onların büyük kusurlarına keffaret olacağını belirtmiştir.

Şimdiki CHP yönetimi, dinî değerlerler ve dindar camia ile barışarak helalleşme talep etmesi, demokrasi, adalet, hak ve hürriyetleri, kanun hâkimiyetini demokrat güçlerle beraber ülkede tesisini gaye edinmesiyle, yukarıdaki mektupta geçen tavsiyeleri yerine getirmeye çalışmaktadır.

Destek verdiğimiz DP’nin içinde bulunduğu Millet İttifakının, dayanışma ile bütün toplumu kucaklayan demokrasi ve hukuk mücadelesinin başarıya ulaşıp önümüzdeki seçimi kazanması durumunda, Türkiye’nin karanlık tünelden çıkıp aydınlık ve feraha ulaşacağını ümit etmekteyiz.