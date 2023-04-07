“İktidara neden destek vermiyorsunuz?”

Geçenlerde, 12 Eylül 1980 darbe fitnesinde Yeni Asya Camiasından ayrılıp, başka bir Nur grubuna intisap eden eski bir dost ile bir yerde karşılaştık.

Bizim halen aynı camiaya mensubiyetimizi bilen arkadaşımız, selamlaşmadan sonra sözü siyasete getirdi, “Siz neden Nur Talebelerinin çoğunun tasvip ettiği AKP’nin Cumhur İttifakına destek vermiyorsunuz?” dedi. Bu soruyu cevapsız bırakmak, kardeşimizin zihninde “Bunlar iktidara garazına destek vermiyorlar” tarzında bir vesvese hâsıl olur endişesiyle, onu cevaplandırmak durumunda kaldık ve şöyle dedik:

“Kardeşim! Biz Yeni Asya Nur Talebeleri olarak asıl işimiz, halisane iman ve Kur’an hizmeti yapmaktır; Evvela kendi imanımızı tahkiki yapmak, sonra başkasının imanına kuvvet ve destek vermektir. Sonra yeri geldiğinde siyasî olaylara Risale-i Nur penceresinden bakıp, Nurun ölçülerine uygun olan partiye nokta-ı istinat olmak, dindar kimlikli de olsa, o ölçülere uymayan partilere destek vermemektir.”

“Siz parti tercihinizi nasıl yapıyorsunuz?”

“Hangi partinin Külliyattaki ölçülere mutabık olduğunun tespiti, Camiamızın ülke içinde ve dışındaki mahal meşveret temsilcilerinin yılda iki defa toplandığı Umumî Meşveret Heyetinde, Nurun ölçüleri ışığında yüzlerce akılla müzakere edilerek çoğunluğa göre kararlaştırılır ve ilanı yapılır.

Heyetimiz, bilhassa son dönemdeki uygulamalarında istibdat yapan, dini değerleri siyaset aracı olarak kullanan AKP iktidarının, Üstadın Risale-i Nur’da belirttiği ölçülere uygun olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstad Bediüzzaman, bir Lahika mektubunda, 1950’lerde Millet Partisi ve dindar kimlikle siyaset yapan Eşref Edip (Sebilürreşad) ve Necip Fazıl (Büyük Doğu) ile din kardeşi olduğunu, ancak onların siyasî fikirlerine dost olmadığını beyan etmiştir.1

O, başka bir lahika mektubunda, toplum katmanlarının % 60, 70’nin tam dindar olmadığı sürece, dindar kimlikle parti kurarak devlet yönetimine talip olunmasına karşı olduğunu ifade etmiştir. O, eğer bu anlayıştaki kadrolar seçimi kazanıp iktidara gelirlerse, dini siyasete alet etmek mecburiyetinde kalacaklarını, dine ve ülkeye çok zarar vereceklerini beyan etmiştir.2

Nitekim 20 yıldan beri Türkiye’yi yöneten, beş yıldan bu yana Üstadın da karşı olduğunu beyan ettiği3 tek adam rejimini uygulayan AKP iktidarının demokrasiyi, adaleti, hak ve hürriyetleri askıya alarak, meclisi etkisizleştirerek uyguladığı yanlış politikalarla ülkeyi getirdiği feci durum ortadadır. Ülke maddî yönden fakirleştiği gibi, dindarlık kimliği ile yapılan yanlışlar yüzünden toplumda dinî hizmetler zayıflamış, dindarlık endeksi aşağıya düşmüş, dini iyi bilmeyen önemli bir kitle İslâm’dan soğumuştur.

“O halde kime oy vereceksiniz?”

Cevap: Umum Meşveret Heyetimiz, Üstadımızın yaptığı gibi 4 demokrasiyi, adaleti, hak ve hürriyetleri, meclisin etkinliğini, kanun hâkimiyetini ülkede tesis etmeyi gaye edinen, geçmişte Adnan Menderes ve Süleyman Demirel’in liderliğini yaptığı Ahrar/demokratların günümüzdeki temsilcisi olan Demokrat partinin de içinde bulunduğu ve aynı hedeflere ulaşmayı vaad eden Millet İttifakına destek vermeyi kararlaştırmıştır.

Dipnotlar:

1 - Emirdağ L., 250 nolu mektup, s.364., 2 - Age., 318 nolu mektup, s.492., 3 - Eski Said Dönemi Eserleri, s.110., 4- Emirdağ L2., 235, 239, 245, 348 Nolu mektuplar.