İslam'da inkılap yapma hevesi şeytani bir desisedir

ŞEYTANIN DESİSELERİ

Avrupa’yı körü körüne taklit eden ve hamiyet gösterisi yapan Ehl-i Bid’a 1 diyorlar ki:

Fransız İhtilâlinden sonra Avrupa’da Hıristiyan dininde inkılâp yapıldı. Başlangıçta inkılâpçılara mürted (dinden çıkmış) denildi. Sonra Hıristiyan olarak kabul edildiler. Öyle ise İslâmiyette böyle dinî bir inkılâp yapılabilir.

İslâmın Hıristiyanlık dini ile mukayese edilmesi yanlış bir kıyastır. Çünkü Hıristiyanlık Dininde, yalnız dinî esaslar Hz. İsa'dan (as) alındı. Sosyal hayata ve dinin teferruatına dair olan hükümlerin çoğu, Havariler ve Ruhanî reisler tarafından teşkil edildi. Önemli bir kısmı da daha önceki kutsal kitaplardan alındı.

Hz. İsa (as), devlet kurup onu yönetme gibi bir vazife ile tavzif edilmediğinden, onun şeriatında olamayan ve getirdiği dinî esaslara dışarıdan ilâve edilen örfi kanunlar ve medenî düsturların değiştirilmesi ile yapılan inkılâp, Hz. İsa'yı (as) tekzip ve onu inkâr anlamını vermez.

Hz. Muhammed (asm) ise, iki cihanın sultanı olup getirdiği dinin esaslarını kendisi gösterdiği gibi, İslâmın en ince detaylarını bizzat kendisi söz ve fiilleri ile insanlığa öğretmiştir. İslâmın ferdî ve sosyal hayata dair düsturları ve diğer teferruatı, değiştirilebilir bir elbise gibi olmayıp et ile tırnak gibidir. İnkılâp adı altında, onun koyduğu düsturları değiştirmek, Hz. Muhammed'i (asm) inkâr ve tekzip etmek anlamına gelir. 2

“Böyleleri, okun yaydan çıktığı gibi dinden, çıkarlar.” 3

Dipnotlar:

1- Ehl-i Bid’a: Dinde olmayan şeyleri dine sokuşturan, dinin aslını bozmaya çalışan art niyetli kimseler.

2- Mektubat, s. 736,737.

3- Buhari, Feyzul-Kur’ân: 35.