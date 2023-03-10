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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Millet İttifakı ve CHP

İbrahim ERSOYLU
10 Mart 2023, Cuma
Millet İttifakının merkezinde CHP’nin bulunması, sağ cephede yer alan önemli bir kesimin, özellikle Risale-i Nur’dan beslenen bazı kişilerin kafasında soru işaretlerine yol açmaktadır.

Üstad Bediüzzaman, “Sözde ‘Kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş’ ise bak, söze bakıp durma” (Sözler 2016, s.486) buyurmaktadır.

Üstad, niçin Demokrat partisine destek verdiği sorusuna bir lahika mektubunda verdiği cevapta, eğer Demokrat Parti iktidardan düşerse, ya Halk Partisi, ya da Millet partisinin iktidara geleceğini beyan etmektedir. O, cevabının devamında bu asil Türk Milletinin, ihtiyarıyla bu partiyi katiyen iktidara getirmeyeceğini, çünkü bu parti iktidara gelirse komünist kuvveti onun kanatları altında bu vatana hâkim olacağını beyan etmektedir. (Emirdağ L.,348 Nolu mektup, s.535)  

Üstad yukarıdaki sözleri söylediği 1950’li yıllarda komünizm ideolojisi, başta Rusya ve Çin olmak üzere, Doğu’da ve Batı’da birçok ülkeyi yutarak dünyada ve ülkemizde bir tehdit unsuru olmuştu.1950’den 1980’e kadarki süreçte Türkiye’deki komünist gruplar, Halk Partisi’nin kanatları altında faaliyetlerini devam ettiriyorlardı. 

Komünizm ideolojisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasıyla Rusya’da ve dünyada çökmüştür. Buna paralel olarak bugün ülkemizde bu ideolojiyi benimseyenlerin varlığından çok kimsenin haberi bile yoktur. 

Kaldı ki eski CHP, antidemokratik baskıcı uygulamalardan yana, dine irtica, dindarlara mürteci gözü ile bakıp manevî değerlere saldırgan bir yaklaşım sergilerken, şimdiki ise –içinde az bir grup dışında- demokrasiyi müdafaa eden, manevî değerlerle, dindar camia ile barışık olumlu bir yaklaşım sergilemektedir.

Dindar kimlikli hâkim siyasîler, 1930’ların tek adam, tek parti müstebit recmini örnek aldıklarını beyan edip uygulamaya koyarlarken, şimdiki CHP yönetimi, 1930’ların şartlarını red ettiklerini, partilerinin o zamanlarda yanlış işler yaptığını itiraf edip halkla helalleşme istemektedirler, demokrasi, adalet, hak ve hürriyetlerin ülkede tesisini hedef aldıklarını söylemektedirler. Demokratların temsilcisi olan DP de, bugün bu yüzden onlarla işbirliği yapmaktadır.  

Bu durumda şimdiki parti yönetimini, yaşadıkları değişimi görmezden gelerek, eski CHP’nin hata ve kusurlarından sorumlu tutmak ‘suçun şahsîliği’ni ( En’am Suresi,164) beyan eden Kur’anî hukuk kuralına aykırı düşmez mi?

Kaldı ki Üstadımız Bediüzzaman, Nur Talebelerine verdiği son derste, kendisine yapılan zulümlerin sorumluluğunu o zaman ki CHP yönetiminin % 5’ine verdiğini, geri kalan %95’nin mesul olmadığını, hakkını onlara helal ettiğini beyan etmektedir.(Emirdağ L.2, 2016,  372 Nolu mektup, s.579.)

Sual: Bu durumda CHP’ye oy mu verelim?

Cevap: Hayır. Biz Yeni Asya Nur Talebeleri olarak, Umum Meşveret Heyetimizin aldığı kararlara her hâlükârda uyarak, Millet İttifakı’nın bir üyesi olan Demokrat Parti’ye nokta-ı istinat olacağız. 

Elhasıl: UM kararına rağmen CHP içinde yer aldı diye Millet İttifakı’ndan yüz çevirmek ya da seçimlerde hiç oy vermemek doğru tavır olmadığını düşünüyorum. Eğer olursa bu tavır, dini istismar ederek dinî değerlere ve hizmetlerine çok zarar veren, demokrasiyi askıya alarak, adaleti, hak ve hürriyetleri yok eden, yanlış politikalarla her alanda ülkemizi uçuruma sevk eden Cumhur İttifakı iktidarının devamına dolaylı bir destek olur kanaatindeyim.

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