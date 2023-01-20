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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Millet İttifakı ve DP

İbrahim ERSOYLU
20 Ocak 2023, Cuma
Altı partiden oluşan Millet İttifakı bileşenlerinden DP (Demokrat Parti), 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası ile aynı dönemde kurulan Ahrar Fırkasına/Hürriyetçiler partisine kadar uzanan bir Misyon Partisidir.

Darbeler ve baskılarla kesintiye uğrasa da, Ahrar Misyonunun parti geleneği, Ahar Fırkası, Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1946’da kurulan Demokrat Parti, 1960’ların başında kurulan AP/Adalet Partisi, 1980 askeri darbesinden sonra kurulan DYP/ Doğru Yol Partisi ve 2000’lerin başında kurulan şimdiki DP/ Demokrat Partisi şeklinde devam etmiştir.

Ahrar/demokrat Misyonun hedefi; demokratik zeminde seçimi kazanıp iktidara gelerek, Türkiye’de birinci sınıf bir demokrasiyi ve onun gereği olan adaleti, insan hak ve hürriyetlerini, kanun hâkimiyetini tesis ve tahkim etmek, ülkeyi demokrasi ve ekonomik kalkınma yönünden dünyanın hür, müreffeh, demokratik, medenî devletlerin seviyesine çıkarmaktır.

Ahrar Fırkasıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, dönemlerindeki müstebit idarecilerin baskılarıyla kapanarak veya kapatılarak siyasetin dışına yitilmişlerdir. 1946’da çok partili demokratik bir sürece girildikten sonra 1950–60 arası dönemde Demokrat Parti iktidarı, 1965-80 arası dönemde kesintili Adalet Partisi iktidarları, demokrasi ve ekonomik yönden ülkemizi ileri bir seviyeye taşımışlardır.

Türkiye’nin demokratikleşmesini ve maddî yönden kalkınmasını hazmetmeyen iç ve dış fesat odakları, askerleri kışkırtarak onlara 1960, 71, 80 ve 97 yıllarında darbe yaptırmış ve demokrat iktidarlar yönetimden silah zoruyla indirilmiştir.

Aynı odaklar, 2002’de halkı iğfal ederek fitne ve fesat oyunlarıyla misyonun o zamanki temsilcisi olan Doğru Yol Partisini seçim barajının altına iterek muvakkaten siyaset sahnesinin dışına çıkarmışlar, onların yerine demokrat olmayan dindar kimlikli hâkim siyasîlerin önlerini açarak onları iktidara taşımışlardır. 20 yıldan beri ülkenin bu siyasîlerin elinde her alanda nasıl perişan bir hale getirildiği meydandadır.

Millet ittifakının bileşenlerinden olan DP, iktidara gelebilecek potansiyele sahip demokrat misyonun günümüzdeki temsilcisidir. Hâkim siyasîler, değişik hile ve oyunlarla misyonun mensubu olan kitleyi yanlarına çekmişler, tehdit ve şantajlarla DP’nin onlarla buluşmasına engel olmuşlardır. DP en kısa zamanda kendi tabanı olan ve yanlış adreste bulunan bu kitleye ulaşıp yuvaya dönmesinin yolunu bulmalıdır.

DP, kendi hedefi ile Millet İttifakının demokrasi, adalet, hürriyetler ve kanun hâkimiyetinin ülkede tesisi meselesindeki hedefi ortak bir noktada kesiştiği için bu ittifaka katılmıştır. Bu İttifakta Hürriyetçi Demokratlarla sosyal demokratlar, iş birliği yaparak Türkiye’yi demokrasi ligine taşımaları kuvvetle muhtemeldir. Nitekim günümüzde bu iş birliği vakidir.

Geçmişte böyle bir iş birliği yapılmadığı için Adnan Menderes ve Süleyman Demirel’in liderliğinde demokratlar, defalarca iktidarda geldikleri ve demokratikleşme yolunda önemli mesafe aldıkları halde, sosyal demokratlar darbelere karşı demokratikleşme meselesinde onlara destek vermedikleri için iyi bir sonuç alamamışlardır.

Elhasıl: Türkiye’ye musallat olan istibdadı ve onu ayakta tutan tek adam rejimin bir an önce sona erdirilmesi ve ülkenin demokrasiye geçmesi için önümüzdeki seçim Millet İttifakı açısından önemli bir fırsattır. Altılı Masa bileşenleri, seçimi açık ara ile kazanmak için ortak mitingler düzenlemesi, ekonomik kriz sebebiyle iktidardan bizar olan ve soğuyan toplumun çoğunluğunu, onun gayr-i meşru ve antidemokratik seçim hamlelerine karşı daha organizeli, daha etkili demokratik bir mücadeleye davet etmesi lazımdır.

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