Musibetlerin mesajını okumak

Dünyada ve ülkemizde yaşanan depremler, seller, kuraklıklar, salgın hastalıkların bir dili, vermek istedikleri bir mesaj vardır.

Ancak insanların çoğu, onların dilini anlamaktan ve kusurlardan tövbe edip pişman olmaktan çok uzak oldukları müşahede edilmektedir.

Üstat Bediüzzaman, bazı şahısların hatasından gelen bir musibetin umumî bir şekil almasının sebebini anlatırken, umumî musibetin ekseriyetin hatasından dolayı meydana geldiğini ifade etmektedir. Oradaki insanların zalim şahısların harekâtına fiilen (destek vererek), iltizamen (sessiz kalarak) veya iltihaken (katılarak) taraftar olmasıyla manen iştirak etmiş olacağını, bu yüzden umumî musibetin gelmesine sebep olacaklarını beyan etmektedir. (Sözler, s.199)

Meselâ milyonlarca insanın vefatına yol açan korona salgınının, önce Çin’i, sonra dünyayı istila etmesinde, oradaki on milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümanlara reva görülen insanlık dışı zulüm ve işkencelerin hissesi vardır. İstisnalar haricinde başta Türkiye olmak üzere İslâm ülkeleri ve diğer devletlerin o mezalime sessiz kalmasının elbette musibet nevinden bir karşılığı vardır.

ABD’nin birçok eyaletini donduran ve hayatı felç eden kar fırtınasının arka planında, o devlete hâkim olan ‘İkinci Amerika’ zihniyetine mensup siyasîlerin, dünyadaki diktatör tek adam rejimlerini desteklemeleri ve Amerikan halkının bunlara ses çıkarmamasının etkisi vardır.

Filistin’de Müslüman katliamı yapan İsrail’in, ABD’den güç ve destek aldığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Suriye muhalefetini silahlandırarak rejimle tokuşturan, bunun sonucunda yüzbinlerce insanın ölmesi, yüz binlercesinin sakat kalması, on milyonlarcasının komşu ülkelere sığınarak ağır şartlarda yaşaması, ülkenin harabe haline gelmesinin sebeplerden biri; ne yazık ki ikinci Amerika zihniyeti sahibi siyasîlerdir.

Ülkemizde yaşanan ve hayatı çekilmez hale getiren derin ekonomik krizin, kış mevsiminin ortalarına gelmiş olmamıza rağmen rahmetin kesilerek yağmur yağmamasının arkasında yatan sebepler vardır.

Meşum 15 Temmuz darbe teşebbüsü fitnesi sonrasında, sorumluların yakalanarak sadece onların cezalandırılması gerekirken, suçlu suçsuz ayrımı yapılmayarak darbe ile alakası olmayan yüz binlerce masum kişi tutuklanarak zulme maruz kalmıştır.

Bunlardan önemli bir kısmı, ispiyon neticesi, adil bir yargılamaya tabi tutulmadan tutuklanmış, müktesep hakları gasp edilerek kamudaki vazifelerinden atılarak açlık ve sefalete maruz bırakılmıştır. Ne yazık ki toplumun önemli bir kesimi bu zulümleri sessiz kalarak onaylamış, diğer bir kesimi İslâmî bir hukuk kuralı olan suçun şahsiliğini göz ardı ederek, “Beter olsunlar” tarzında mazlumlara yapılan hukuksuzluklara sahip çıkmıştır. Ne yazık ki, aradan altı yıl geçmiş olmasına rağmen, yapılan bu olumsuz işlerden geri adım atılmamış, onların telafisi yoluna girilmemiştir.

Elhasıl: Yaşadığımız bunaltıcı ekonomik krizden, semavî ve arzî musibet ve felaketlerden kurtulmak için milletçe, yapılan kusur ve hatalardan tövbe ve istiğfar edilmesi, yanlış yapan idarecilerin ikaz edilmesi acil bir zorunluluktur. Önümüzdeki seçim bu iş için bir fırsat olabilir. Eğer bu yapılmaz ise daha şiddetli musibetlerin ülkemizi istila etmesi muhtemeldir.

Cenab-ı Hak bizi ve ülkemizi her türlü musibet ve belalardan kurtarsın ve muhafaza etsin. Âmin