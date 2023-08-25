Nur Talebelerinin ittihadı nasıl tahakkuk edecek?

(Bir kardeşimizle olan muhaverede sorulan soruya bir cevaptır.)

Nur Talebeleri arasında sağlıklı ve kalıcı bir İttihad için onların çoğunda Üstad ve Risale-i Nur Külliyatının muhteviyatıyla örtüşen aynı fikir ve düşünce vahdeti olmalıdır. Zira cemaatte sahih bir vahdet olmaz ise, sayının çok olmasının bir faydası olmaz, tam bir ittihad gerçekleşmez.1 Bu vahdet için öne çıkan hususlar şöyle sıralanabilir:

1 – Her bir Nur Talebesi, Üstad Bediüzzaman’a sadakat göstererek onun peygamber varisi; müceddidi, Mehdisi ve müçtehidi olarak kabul etmesi; başka şeyh ve hocaların peşine düşmemesidir.2

2 – O, Risale-i Nur külliyatını kendi telif etmiş gibi kabul etmesi; onu okuyup akıl ve kalbiyle hazmetmesi, onun ve içindeki iman ve Kur’an hakikatlerinin neşrini hayatının gayesi olarak bilmesidir.3

3 – İhlâs Risalesini her on beş günde bir okuyarak4 oradaki düsturları, Uhuvvet Risalesindeki prensiplerle birlikte derinlemesine hazmetmesi ve pratik hayata tatbik etmesidir. Bu prensipler muvacehesinde bütün Nur Talebelerini nesebi kardeşten daha ziyade kardeş olarak bilmesi ve tesanüd bağlarını kuvvetli tutmasıdır.5

4 – O, temayüz etmiş şahıslara -hürmet duymakla beraber- bağlanmak yerine, Külliyattaki ölçü ve prensipleri esas almasıdır.6 Kim tarafından söylense söylensin söylenen sözleri yukarıda işaret edilen prensiplerin mihengine vurması, uygunsa kabul, değilse ret etmesidir. 7

5- Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı maneviye göre olur.8 Bir şahıs dahî de olsa tek başına alacağı kararlarda tam olarak isabet etmesi çok zordur. Onun için Külliyattaki imanî – içtimaî, siyasî bütün prensipleri esas alan ve onları hayata yansıtanların şahs-ı manevisine dâhil olup ihlâs ile cemaatin bir ferdi tarzında hizmet etmesidir.

6 – Bu hizmet-i İmaniyede bulunan kardeşlerini tenkit etmemektir.9 Medar-ı niza bir mesele varsa onu meşveret zemininde istişare etmektir. Kusurlu, hatalı bir arkadaşının yanlışlarını yumuşaklıkla, yalnız ona söylemesi, ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmemesidir.10

7 – Merhum Zübeyir Gündüzalp, sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumak birlik ve beraberliğimizi yeteri kadar temin edemeyeceğini, Üstadın siyasî ve sosyal olaylar ve yaşayış noktasındaki görüşlerinde, ölçülerinde de birleşmedikçe, onları Üstadın anladığı şekilde anlamadıkça birlik ve beraberliğimizin tam olamayacağını ifade etmiştir. 11

Kardeşimiz, bu şartlarda günümüzde bir ittihadın gerçekleşmesi durumunda hizmetimiz ve ülkemiz için iyi olacağını, ancak bu işin kolay olmadığını ifade etmiştir. Biz de her bir Nur Talebesinin bir vazifesinin, bu ittihadın tahakkuku için çalışmak olduğunu, neticeyi vermek Cenab-ı Hakkın vazifesi olduğunu beyan ettik.

Dipnotlar:

1- Mektubat, 2017, s.558. ; 2 - Kastamonu L., 2017, s.87 vd.; 3 - Mektubat, s.400.; 4 - Lem’alar, 2017, s.274 vd. ; 5 - Şualar, 2017, s.376.;6 - Kastamonu L., 2017, s.92 vd.; 7- Münazarat, 2012, s.119.; 8 - Age., s.28 vd.; 9- Lem’alar, s.275. ; 10 - Altın Prensipler,2016, s.87.; 11- M.Kutlular, İşte Hayatım, s.10