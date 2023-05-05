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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Nurun ölçüleri ve siyasî tercih

İbrahim ERSOYLU
05 Mayıs 2023, Cuma
Önümüzde Türkiye’nin geleceğini belirleyecek çok mühim bir seçim vardır.

Seçim, tek adam rejimine bina edilen, AKP’nin merkezde olduğu Cumhur İttifakıyla, demokrasinin ülkede tesisini hedefleyen altı partinin dahil olduğu Millet İttifakı arasında olacağı açıktır.

Üstadımız Bediüzzaman, siyasîlerde bulunması gereken özellikleri, eserlerinin muhtelif kısımlarında zikretmiştir; bu vasıfların başında; Meşrûtiyet (demokrasi), adalet, insan hak ve hürriyetleri, kuvvetin kanunda olması, meşveret (etkin meclis) gibi değerleri benimsemek vardır. Bir başka ifadeyle Demokrat özelliğine sahip olmaktır. 1

Bediüzzaman hangi siyasîleri tasvip etmez? O, her şeyden önce istibdat, tahakküm, keyfi muamele yapan, kuvvete dayanarak baskı uygulayan, rey-i vahit sahibi siyasîlere destek vermez.2

O, toplum katmanlarının % 60’i, 70’i tam şuurlu dindar mütedeyyin olmadıkça, din adına parti kurup devlet idaresine talip olunmasına asla onay vermez.3 Zira bu saikle siyasete girenler, istemeseler de, dini siyasete alet etme mecburiyetinde kalıp yanlış icraatlarıyla İslâm’a çok zarar verirler. O, “riyaset-i şahsiye”nin; idare ile alâkalı bütün yetkilerin tek şahısta toplandığı siyasî anlayışın katiyen aleyhindedir. 4

O, muharriki/harekete geçirici meyli aşk-ı İslâmiyet yerine, siyasetçilik ve tarafgirliğin delili olan fasık taraftarını dindar muhalifine suizan bahanesiyle tercih eden siyasîlere asla iltifat etmez.5 O, umumun mukaddes malı olan dini, inhisar zihniyetiyle yalnız kendi taraftarlarına ait gibi gösteren ve muhaliflerini “dinsizlikle, hainlikle” suçlayarak dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla, muharriki siyasetçilik olan siyasîleri hiç tasvip etmez.6

İktidarda olan Cumhur İttifakının yukarıda belirtilen ölçülere uymadığı açıktır. Seçimde ona destek vermek doğru değildir.

Elhasıl: Ortak mutabakat metninde ikrar ettiği üzere demokrasi, adalet, hak ve hürriyetleri, hukuk üstünlüğünü, meşvereti (etkin, hür bir meclisi) esas alan, hürriyetçi parlamenter Sistemin tesisini gaye edinen Millet İttifakı, mevcutlar arasında Nurun ölçülerine uygun olandır.

Dipnotlar:

1– Emirdağ L. 2, 2016, s. 358, 364, 536. ; 

2– Emirdağ L. 2, 2016, 318. Mektup, s. 492. ; 

3- Münâzarât, s. 50, 51. ; 

4- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 196. ; 

5- Sünûhat, s.162. ; 

6– A.g.e., s. 163.

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