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14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Pandemi süreci ve bayram

İbrahim ERSOYLU
14 Mayıs 2021, Cuma
Milletçe, pandemi dolayısıyla sokağa çıkma yasaklarıyla süren buruk bir Ramazan Bayramı sürecini yaşamaktayız.

 

Takriben iki sene evvel Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve yıkıcı etkilerini hâlâ devam ettiren koronavirüsün insanlık ve İslâm âlemine yönelik tahribatı ne yazık ki devam etmektedir. Bu yüzden milyonlarca insan bu virüse yakalanmakta, binlercesi hayatını vefat etmektedir.

Onun en büyük tahribatı biz Müslümanların manevî hayatına yönelik olmuştur. Bu virüs sebebiyle, 15 asırdan beri aralıksız sürdürülen ve İttihad–ı İslâm’ın vesilesi olan Hac ve Umre ibadeti, Kâbe tavafı, Mekke ve Medine’deki kutsal mekânların ziyareti durdurulmuştur.

Bu sebeple İslâm tarihinde ilk defa, cami ve mescitler idarecilerin talimatıyla bir süre için, İlâhî rahmeti celp eden bayram, Cuma ve cemaat namazlarına kapatılmış, vakit namazları evlerde kılınmıştır.

Bayramlarda sıla-i rahim yapmak, yani akrabaları ziyaret edip onların hal ve hatırlarını sormak, ihtiyaçlarının karşılanmasında onlara yardım etmek Hz. Peygamberin (asm) uyguladığı ve tavsiye ettiği övülmüş olan bir adet, bu virüs sebebiyle terk edilmiştir.

Hürmet ve muhabbetin tezahürü, Sünnet bir adet olan akraba ve dostlarımızla musafaha/ el sıkmak, muanaka/ kucaklaşmak bu virüs sebebiyle terk edilerek, insanlar aralarına mesafe bırakarak birbirleriyle uzaktan selâmlaşma ve bayramlaşma vaziyetine gelmişlerdir.

Bu durum, bütün Müslümanların manevî hayatlarını sarsan büyük bir dinî musîbettir. Bu musîbetin İslâm âlemine ve özellikle ülkemize bakan Kaderî bir mesajının olduğunu düşünüyorum.

Üstad Bediüzzaman, insanların çoğunun, zalim şahısların harekâtına fiilen/ bizzat iştirak etmeleri veya iltizamen/sessiz kalmaları, ya da iltihaken/ taraftar olmalarının umumî musîbeti celp edeceğini ifade etmektedir. (Sözler, s. 199) Bu bulaşıcı virüs umumî bir musîbettir.

İslâm dünyasında -istisnalar hariç- insanların çoğu, Suriye’de, Filistin’de, Keşmir’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da yıllardan beri kardeşlerine yapılan zulümlere sessiz ve ilgisiz kalmaya devam etmektedirler.

Türkiye’de ise toplumun çoğu, ülkede yıllardan beri yapılan kanunsuzluklara, usûlsüzlüklere, zulümlere seyirci kalmakta, ciddî, hukukî bir gerekçe olmadan kamudaki vazifesinden atılıp hapislere doldurulan yüz binlerce mazlum kardeşlerine sessiz ve ilgisiz kalmaya devam etmektedir. Kader de “madem siz böyle yapıyorsunuz, ben de sizi evlerinize kapatıyorum” demiş olabilir.

SÜRECİN HAYIRLI İŞLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu süreçlerde cömertlik, güzel ahlâkî vasıflarla ev halkıyla bayramın sevinç ve mutluluğunu canlı yaşamak, vakit namazlarını cemaatle kılmak, onları sıkmadan Nurlar'dan onlarla ortak müzakereli dersler yapmak, bol bol Kur’ân okumak ve çocuklara öğretmek, mümkün mertebe Külliyattan şahsî okumalar yapmak ile zamanımızı hayırlı amellerle değerlendirmek çok önemlidir.

Ayrıca nafile namaz kılmak, Cevşen okumak, hata ve günahlarımıza tövbe ve istiğfar etmek gibi hayırlı meşgalelerle evlere kapanma sürecini akıllıca fırsata dönüştürmek mümkündür.

Bu süreçte ve diğer zamanlarda yemek ve içmek mevzusunda israfa kaçmayıp vasat bir çizgi takip etmek, daha çok manevî duygularımızı tefekkür ve yukarıda ifade edilen ibadetlerle meşgul etmek güzel olur.

Bayramınızı en kalbî duygularla tebrik eder, bayramın bizlere, Camiamızın uhuvvet ve tesanüdüne ve bütün İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

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