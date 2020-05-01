Sadık bir Nur Talebesinin özellikleri

Nur Talebesi: Bediüzzaman Said Nursî’yi, ahir zamanın Peygamberimizin (asm) varisi olarak kabul eden, başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen,1 onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatı’nı bir bütün olarak kendi telifi gibi kabul edip, onun neşrini hayatının gayesi olarak benimseyen ve içindeki düsturları hayata tatbik eden kişidir. 2

Nur Talebesinin öne çıkan bir kısım özellikleri şöyle sıralanabilir:

1- O her şeyden önce iyi bir Risale okuyucusudur. Günlük okumalarını ihmal etmez. Okuyamadığı günleri daha sonra telâfi eder. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle günde 10 sayfa okuyan kendini kurtarır. 15 sayfa okuyan şevke gelir. 20 sayfa okuyan hizmet eder. Okuduğu hakikatleri hazmeder, sonra hayatına uygular.

2- O olaylara Risale-i Nur penceresiyle bakar. Nurlar’dan aldığı tahkikî imanla (araştırmaya dayanan ve duygulara sirayet ederek oralarda kökleşen iman ile) her hadisede Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin izini, yüzünü, özünü görür. 3

3- O şahıslara değil, şahs-ı manevîye bağlanır. Bir buz parçası hükmündeki enaniyetini şahs-ı manevînin havuzunda eritir. “Ben” değil, “Biz” der. 4

4 –Nur Talebesi Meşveret ile hizmet eder.5 Camiasının Şahs-ı Manevîsi mesabesinde olan umumî ve mahalli meşveret kararlarına kendi görüşünün hilâfına da olsan saygılı olur ve içine sindirir. O kararları ulu orta yerlerde tahripkâr bir üslûp ile eleştirmez. O kararlara dair aklına yatmayan bir husus varsa yetkili mercilere müracaat eder ve gerekçeleri öğrenmeye çalışır.

5- O ehl-i tahkiktir. Her söylenen sözün kalbe girmesine müsaade etmez. Kim tarafından söylenirse söylensin, söylenen sözleri Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur mihengine vurur. Onlara uygunsa kabul eder.6

6- Nur Talebesi Demokratlara nokta-i istinat olur.7 Her zaman ve zeminde Demokrasiyi savunur. Dindar kimlikli de olsa, demokrat olmayan siyasî cereyanlara ve partilerine iltifat etmez.

7- O adaleti, insan hak ve hürriyetlerini savunur. Bu değerleri sadece kendisi için değil, herkes için ister. Kimliklerine bakmadan zalimlere karşı tavır alır ve mazlumların hakkını müdafaa eder.

8- O namazlarını baştan savma değil, zamanında, ihlâsla, huşu ve huzur içinde, tadil-i erkâna riayet ederek eda eder.

9- O doğru sözlüdür. Aleyhine de olsa doğru söyler. Asla yalan söylemez. Ancak her doğruyu her yerde söylemez.8 Neyi ne zaman söyleyeceğini iyi bilir.

10- O takva sahibidir; Helâl – haram hassasiyetini gözetir. Helâlleri yapar, haramlardan uzak durur.9 Rızkına haram karıştırmaktan şiddetle kaçınır.

11- O hizmette ve külfette ileride, mükâfat tevziinde geride kalır. Kardeşlerini kendi nefsine tercih eder.10

12- O amelinde Rıza-i İlâhiyi esas alır. İbadet ve hizmeti riya için değil, sırf Allah rızası için yapar. Bütün kuvvetini hakta ve ihlâsta bilir. İhlâsı bozacak işlerden yılandan akrepten kaçtığı gibi kaçar.

13- O fitneye alet olmaz, kardeşlerinin kusur ve ayıplarını araştırıp, piyasaya çıkararak onları tenkit etmez. Hatalı bir kardeşinin kusurunu şefkat, nazikâne, nezihane ve kavl-i leyyinle yalnız ona söyleyerek düzeltmeye çalışır.

14- O kardeşlerini kıskanmaz. Bilâkis onların meziyetlerini şahsında ve faziletleri kendinde tasavvur ederek onların şerefleriyle şakirâne iftihar eder.11

Cenab-ı Hak bizleri, her yönden Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur Mesleği’ne bağlı olan, ihlâslı ve müstakim Nur Talebelerinden eylesin.. Amin..

Dipnotlar:

1– Kastamonu L. YAN, s. 87. 2– Mektubat, YAN, s. 400. 3– Kastamonu L. YAN, s. 128. 4– A.g.e. s. 149. 5- Emirdağ L.1, YAN, s. 140, 174. 6– Münâzarât, YAN, s. 119. 7– Emirdağ L. 2, YAN, s. 352. 8- Mektubat, YAN, s. 312. 9- Kastamonu L. s. 155. 10- Lem’alar, YAN, s. 263. 11- A.g.e. s. 275.