Seçim iptalinin muhtemel sonuçları

YSK’nın, yapılan baskılara boyun eğerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ciddî bir hukukî gerekçe olmadan iptal kararı alması, hem hukukçulara, hem iktidara, hem de ülkeye pahalıya mal olacağı görülmektedir.

Kararın ardından içte ve dışta oluşan olumsuz tepkilerden şu sonuçlar çıkarılabilir:

1- Bu kararla Türkiye’de zar zor yürüyen demokrasi büyük bir darbe daha yemiş olmaktadır.

2- Türkiye’de hukuk ve yargı bağımsızlığı zedelenerek siyasî iktidarın yönlendirmesine tabi olduğu bir kez daha görülmüştür. Toplumun önemli bir kesiminin yargıya ve hukukçulara olan güveni sarsılmış ve zedelenmiştir.

3- Dindar kimlikli siyasî güçlerle alâkalı muhalif kesimde bulunan, “Bunlar seçimle gelir, ancak seçimle gitmezler” düşüncesi pekişmiştir.

4- Nüfusun yarısını oluşturan muhalif kamuoyunun ve muhalif siyasî partilerin bu kararı hazmetmesi pek kolay olmayacaktır. Gelecekte iktidarla muhalefet arasında ülkeye nakit ve vakit kaybettiren sert tartışmalar yaşanması muhtemeldir.

5- Toplumda kamplaşma ve ayrışmalar daha çok derinleşebilir. Aynı vatanın evlâtları olanların bir arada kardeşçe ve huzur içinde yaşamaları zorlaşacaktır. Aralarında kardeşlik hukukunu zedeleyen münakaşalar yaşanacaktır.

6- Demokrasi ve hukukun askıya alınmasıyla Türkiye’nin bir süreden beri hür dünya nezdindeki sarsılan itibarı daha çok bozulacaktır.

7- AB’ye giriş süreci daha da zorlaşacaktır. Avrupa’da Türkiye’nin AB’ye üye olması için gayret sarf eden ‘Birinci Avrupa’ yanlısı siyasî güçlerin kafası daha çok karışacak ve çalışmalarını muhtemelen askıya alacaklardır.

8- Kamuoyu çoğunlukla mağdurdan yana ağırlığını koyduğu geçmiş tecrübelerden bilinmektedir. Nitekim baştaki siyasetçinin geçmişte yaşadığı mağduriyet onu iktidara taşıdığı söylenebilir. İstanbul Belediye seçimini kazanan kişi, mağdur duruma düşürülmüştür. Onun seçimi tekrar kazanma ihtimali yükselmiştir.

9- İktidar, seçimi kaybederse hızlı bir çöküş süreci yaşayabilir. Bu süreci durdurmak için alacağı sert tedbirler ülkeyi ve toplumu daha karışıklığa ve huzursuzluğa sevk edebilir.

10- Bu karar ekonomik krizi daha çok derinleştirebilir.

Elhasıl: Seçimin iptaliyle halka ve ülkeye yazık olmuş oldu. Seçim tekrarında halkın çoğu, sağduyu göstererek yanlış yapan siyasîlere “dur” demesi, yaşanan sıkıntılı süreçten bir an evvel çıkmaya vesile olabilir.