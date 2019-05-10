"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Seçim iptalinin muhtemel sonuçları

İbrahim ERSOYLU
10 Mayıs 2019, Cuma
YSK’nın, yapılan baskılara boyun eğerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ciddî bir hukukî gerekçe olmadan iptal kararı alması, hem hukukçulara, hem iktidara, hem de ülkeye pahalıya mal olacağı görülmektedir.

Kararın ardından içte ve dışta oluşan olumsuz tepkilerden şu sonuçlar çıkarılabilir:

1- Bu kararla Türkiye’de zar zor yürüyen demokrasi büyük bir darbe daha yemiş olmaktadır.

2- Türkiye’de hukuk ve yargı bağımsızlığı zedelenerek siyasî iktidarın yönlendirmesine tabi olduğu bir kez daha görülmüştür. Toplumun önemli bir kesiminin yargıya ve hukukçulara olan güveni sarsılmış ve zedelenmiştir.

3- Dindar kimlikli siyasî güçlerle alâkalı muhalif kesimde bulunan, “Bunlar seçimle gelir, ancak seçimle gitmezler” düşüncesi pekişmiştir.

4- Nüfusun yarısını oluşturan muhalif kamuoyunun ve muhalif siyasî partilerin bu kararı hazmetmesi pek kolay olmayacaktır. Gelecekte iktidarla muhalefet arasında ülkeye nakit ve vakit kaybettiren sert tartışmalar yaşanması muhtemeldir.

5- Toplumda kamplaşma ve ayrışmalar daha çok derinleşebilir. Aynı vatanın evlâtları olanların bir arada kardeşçe ve huzur içinde yaşamaları zorlaşacaktır. Aralarında kardeşlik hukukunu zedeleyen münakaşalar yaşanacaktır.

6- Demokrasi ve hukukun askıya alınmasıyla Türkiye’nin bir süreden beri hür dünya nezdindeki sarsılan itibarı daha çok bozulacaktır.

7- AB’ye giriş süreci daha da zorlaşacaktır. Avrupa’da Türkiye’nin AB’ye üye olması için gayret sarf eden ‘Birinci Avrupa’ yanlısı siyasî güçlerin kafası daha çok karışacak ve çalışmalarını muhtemelen askıya alacaklardır.

8- Kamuoyu çoğunlukla mağdurdan yana ağırlığını koyduğu geçmiş tecrübelerden bilinmektedir. Nitekim baştaki siyasetçinin geçmişte yaşadığı mağduriyet onu iktidara taşıdığı söylenebilir. İstanbul Belediye seçimini kazanan kişi, mağdur duruma düşürülmüştür. Onun seçimi tekrar kazanma ihtimali yükselmiştir.

9- İktidar, seçimi kaybederse hızlı bir çöküş süreci yaşayabilir. Bu süreci durdurmak için alacağı sert tedbirler ülkeyi ve toplumu daha karışıklığa ve huzursuzluğa sevk edebilir.

10- Bu karar ekonomik krizi daha çok derinleştirebilir.

Elhasıl: Seçimin iptaliyle halka ve ülkeye yazık olmuş oldu. Seçim tekrarında halkın çoğu, sağduyu göstererek yanlış yapan siyasîlere “dur” demesi, yaşanan sıkıntılı süreçten bir an evvel çıkmaya vesile olabilir.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.