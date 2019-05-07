Şeytan insana kusurunu itiraf ettirmez

ŞEYTANIN DESİSELERİ

Şeytanın mühim diğer bir desisesi; insana kusurunu itiraf ettirmemektir, ta ki istiğfar ve istiaze (Allah'tan af dileme ve Allah'a sığınma) yolunu kapasın.

Şeytan, insanın nefis ve enaniyetini tahrik eder. Nefis de, kendini avukat gibi müdafaa eder. Şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil eder. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. İtiraf etmeyince de istiğfar etmez ve şeytana maskara olur. Yusuf (as) gibi bir Peygamber: “Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka.”1 derse, nefse nasıl itimat edilir.

Nefsini itham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden de şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek ondan daha büyük bir kusurdur. Kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Halbuki kusurunu görse, o kusur, kusurluktan çıkar. Kusurunu itiraf etse affa lâyık olur.2

Zübeyir Gündüzalp, “Kendi nefsini daima kötülemek, kendi küçük kusurlarını büyük görmek, başkasının büyük kusurlarını küçük görmek yüksek bir fazilettir.”3 der.

İnsan herkesi kendinden üstün bilmelidir.4 Bu durumda kusurunu bilmesi ve onu itiraf etmesi kişinin şeytanın bu yoldaki tuzağından kurtulmasına vesile olur.

Dipnotlar:

1- Yusuf, 53.

2- Lem’alar, s. 239-240.

3- Altın Prensipler, s.71.

4- Mesnevî-i Nuriye, s.106.