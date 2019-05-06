Şeytan kendini, kendine tabi olanlara inkâr ettirir

ŞEYTANIN DESİSELERİ

Şeytanın en büyük desiselerinden biri; kendini kendine tabi olanlara inkâr ettirmesidir.

İnsanlarda şeytan vazifesi gören habis ruhlu şahıslar olduğu gibi, cinnîlerden cesetsiz habis ruhluların bulundu kat’idir. Eğer insan sûretindeki kötü ruhlular cesetlerini çıkarsalar, cinnî iblisler olacaklardı. Cinnî şeytanlar vücut libası giyseler bunlar gibi olacaklardı. 1

Toplumda inançsızlığı, ahlâksızlığı, sefahati yaygınlaştırmaya, insanları yoldan çıkarmaya çalışan bir kısım insanlara, “Sizin bu yaptıklarınız cinnî şeytanların da işidir” dense belki de “cinnî şeytan diye bir şey yoktur” diye inkâr edeceklerdir.

Cinnî şeytanların varlığına katî bir delil, böylesi insî şeytanların vücududur.

Malûmdur ki en âlâ, en yüksek ve kıymetli bir şey bozulsa, en edna bir şeyin bozulmasından çok daha kötü olur. Varlıklar arasında en üstün yaratılan insan bozulsa, bozuk hayvandan daha bozuk olur, zulüm ve ahlâksızlıktan lezzet alır hale gelebilir. Tahribat ve yıkıcılıkta Şeytanları aratmaz.

Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de ve diğer bölgelerde masum insanlara ve Müslümanlara yapılan katliâmlar ve işlenen dehşetli zulümlerin failleri, canavar bir hayvandan farkları var mıdır? Yaptıkları işler, şeytanî işler değil midir?

Dipnot:

1- Lem’alar,YAN, s. 166.