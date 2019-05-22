Şeytanla mücadele için manevi terakki gerekir

ŞEYTANIN DESİSELERİ

Şeytanlar “Ervah-ı habise / kötü ruh sahipleri” olduğu ve hayır işleme kabiliyetleri olmadığı için daima kötülük yapan ruhanî varlıklardır. Şeytanların bütün gayret ve meşguliyetleri, insanları hak yoldan saptırmak, imanlarını yok etmek ve küfre girmelerini sağlamaktır. 1

Kur’ân’da şeytan, insan için “apaçık bir düşman” olarak nitelenir. 2

Bir binayı yapmak çok zahmet ve zaman alır. Ama onu yıkmak çok kolaydır. Bir insanın yaşaması için su, gıda, hava, ışık gibi çok şartlar lâzımdır. Ama onun ölümü bu şartların birisinin yok olmasıyla gerçekleşir. Şeytanların yaptığı işler, tahribat nevinden olduğu için, az bir vesevese ile çok zarar verebilirler ve çok insanın sapıtmasına yol açarlar. Onun için Cenab-ı Hak, Kur’ân’da bir çok âyette mü’minleri şeytanın şerrinden kendisine sığınmaya dâvet eder. 3

Mü’min kişi, iradesini güçlü tutarak şeytanın desiselerine karşı iman ve takva zırhını kuşanmalıdır. Risale-i Nur ile imanını takviye ve muhafaza ederse şeytanın şerrinden kurtulmuş olur.

Dipnotlar:

1- Peygamberler Tarihi, B. Ateş, s. 29.

2- İsra: 53.; A’raf: 22.; Yusuf: 5.

3- Nahl, 98; Mü’minun, 97; A’raf, 200.