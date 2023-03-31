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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Siyasette muktesit meslek

İbrahim ERSOYLU
31 Mart 2023, Cuma
Muktesit kelimesi, “kasade” fiilinin mastarından türetilen, orta bir yol izleyen, uzlaştırıcı, iktisatlı, tutumlu, ekonomik davranan, anlamlarına gelir.1 Aynı kelime, yukarıdaki manalara ilaveten mutedil, ılımlı olan anlamında kullanıldığı ifade edilmiştir.2

Üstad Bediüzzaman, (1892 yılında) Mardin’de kendisini hakka irşat eden bir zata rast geldiğini ve bu kişinin kendisine siyasette muktesit mesleği gösterdiğini beyan eder. 3

Üstad, İkinci Meşrutiyet’in ilanından 2 yıl sonra (1910) Meşrutiyetin Şeriat, istibdat ve hürriyetle ilişkisini Doğu vilayetlerindeki âlim ve diğer ileri gelenlere açıklamak üzere oraya gitmiştir. Orada kendisine-o dönemde Osmanlı Hükümetinin müstebit icraatlarına muarız olduğu halde-hükümete hücum edenlere itiraz ettiğini, Sultan İkinci Abdulhamid’in, yönetimi döneminde istibdadı kaldırıp hürriyetlere yol vermede aciz kalmış olabileceğini söylediğini, sonra bütün kabahati ona attığını, hem ona itiraz hem de hücum edenlere karşı onu neden müdafaa ettiğini sorarlar.

O, hükümete itiraz eden ehl-i ifrat/aşırı olanlara ve ehl-i tefrite/ifradın zıddına hareket edenlere rast geldiğini söyler. Ehl-i ifratın bir kısmının, Araplardan sonra İslâm’ın bayraktarı olan Türkleri, yani Osmanlı Hükümetini, 1976 Anayasasını ve hürriyeti kabul ettiği için tekfir ettiklerini, onun bu kesime itiraz ettiğini ifade eder. 

O, hükümetine itiraz eden ehl-i tefritin ise; din hakkında pek bilgisi olmadığı halde dine itiraz eden, Osmanlılıktan sıyrılıp körü körüne Batı taklitçiliğinden yana olan kesim olduğunu söylemiştir. 4 O, ayrıca ehl-i tefritin, geçmişte tek partili rejim döneminde Batılılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet eden gizli, münafık zındıklar olduğunu da beyan etmiştir.5

O, Ahrar/hürriyetçilerin çoğunun mutekit Müslümanlar olup siyasette muktesit/orta yol mesleğini temsil ettiklerine işaret etmiştir.6 Bu yüzden O, Birinci Said ve Üçüncü Said hayat devrelerinde siyaseten onlara destek vermiş, yol göstermiş, hatalarını ikaz etmiş,7 ifrat ve tefrit konumundaki siyasîlerden uzak durmuştur.8 

Gününüzde ehl-i ifrat, Şeriat adına demokrasiyi küfür düzeni kabul eden, muvazenesiz, zahire bakıp çıkılmaz bir yola sapan siyasî güçlere9 tekabül ettiği söylenebilir.  Ehl-i tefrit ise dini iyi bilmeyen; bu yüzden İslâm’ın demokrasiye aykırı, istibdada müsait olduğunu zannedip, dindar kimlikli siyasîlerin yanlış icraatlarına bakıp İslâm’ı hedef alanlardır.

1950–2000 yılları arasında kesintili sürelerde iktidara gelen, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel’in başında olduğu, bugün Demokrat Parti ile temsil edilen, Türkiye’yi demokrasi ve ekonomik yönünden kalkındıran, siyasete alet etmeden dinî değerlere hizmet eden demokrat güçler, siyasette muktesit meslek çizgisini temsil ettikleri söylenebilir.

Son söz: Yakın geçmişte ve bugün yaşanan tecrübeler, ifrat ve tefrit ehli olan siyasî güçlerin ülke yönetiminde söz sahibi olduklarında Türkiye’nin maddî–manevî alanda geri gittiğini, vasat yolu izleyen demokrat iktidarlar dönemlerinde huzura kavuşup ileriye gittiğini göstermiştir.  

                                     

Dipnotlar: 1 - Serdar Mutçalı- Arapça – Türkçe sözlük, Dağarcık Yayınları.; 2 - Osmanlıca – Türkçe Lügat, Yeni Asya Neşriyat -2001.; 3-  Münazarat, YAN,  2012, s.292.;4 - Münazarat, 2012, s.292 vd.; 5 - Hutbe-i Şamiye,2009, s.124. ; 6 - Münazarat, s.297.; 7 - Emirdağ L., 235, 239, 245,318, 348 nolu mektuplar.; 8- Age., 250. Mektup. ; 9- Münazrat, s.100.

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