Tek adam rejimleri ve seçim

Almanya, Japonya, ABD gibi birinci sınıf bir demokrasi ile yönetilen ülkelerde, iktidar ve muhalefetin eşit şartlarda yarıştığı kavgasız, adil, serbest seçimler yapılır.

Taraflar projeleriyle meydanlara çıkarlar; rakiplerine hakaret etmeden toplumun dikkatini kendi projelerine çekerler ve onun tasvibini isterler. Kazanan taraf yönetime geçer; partizanlık yapmadan demokrasiye göre icraat yapıp ülkesini kalkındırır.

Orta Doğu ülkeleri gibi demokrasi ve muhalefetin olmadığı, istibdada dayalı tek adam rejimlerinde seçim yoktur. Zira oralarda babadan oğula veya kardeşe intikal eden, ülkeyi insan hak ve hürriyetlerinin olmadığı, tek kişinin merkezde olduğu monarşik bir yönetim vardır.

Rusya, Suriye, Mısır gibi demokrasi ve muhalefetin olmadığı, ya da kurgulanan bir muhalefetin olduğu, adı Cumhuriyet olan tek adam rejimlerinde şeklen bir seçim vardır. Oralarda baştaki lider ve partisi, halkın baskı altında tutulduğu şartlarda düzenlenen göstermelik seçimlerde seçimi kazanır ve müstebit icraatlarına devam devam eder.

Türkiye, Macaristan gibi daha önce demokratik Cumhuriyet ile idare edilirken, müstebit siyasîler ve derin odaklar tarafından tek adam rejimlerine geçildiği, demokrasi, hukuk ve hürriyetlerin askıya alındığı ülkelerde, muhalefet ile birlikte seçim de vardır. Ancak bu seçimler, adilane ve eşit şartlarda yapılmaz.

Böylesi ülkelerde sınırsız yetkilerle donatılan, her şeye tek başına karar veren baştaki lider, toplumu kamplaştırarak seçimleri bir yarış değil, ölüm kalım haline dönüştürür. O, otoritesini kullanarak baskı ve korku ile kendine bağladığı yargıyı bir sopa gibi kullanarak seçim süreçlerinde muhaliflerini sindirir, seçimi kazanma yolunda devletin imkânlarını sınırsız bir şekilde kendi lehinde kullanır.

Lider, kontrol altında aldığı medya aracıyla ve kendilerine bahşettikleri devlet imkânlarıyla toplumun bir bölümününü onları kendine meddah, siyasî mutaassıp bir kitle haline getirir. Bu kitle lideri hatasız, kusursuz olağanüstü bir insan gibi kabul ederler. Onun yanlışlarını eleştirenlere yakınları da olsa hücum ederler. Ülkenin yanlış yönetilmesi sonucu ortaya çıkan ve kendilerini derinden sarsan ahlâkî ve ekonomik kriz, zulümler, kanunsuzluklar bu kitleyi uyandırmaya yetmez. Ne yazık ki Türkiye’de hâlihazırda böyle bir kitle mevcuttur.

Tek adam rejiminden kurtulup demokrasi, adalet, hürriyetlerin esas alındığı hür parlamenter rejime geçmeyi deklare eden Millet ittifakı, iktidar ittifakının aksine sınırlı imkânlarla seçim kampanyaları yürütmektedir. Ancak yüksek enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığından bunalan toplum çoğunluğunun teveccühünü kazanmayı başararak Cumhur İttifakının önüne geçmiştir.

Son söz: Önümüzdeki 14 Mayıs seçimi, Türkiye için çıkış yolu olacaktır. Toplum çoğunluğu, hipnozdan uyanıp basiret göstererek, Millet ittifakından yana ağırlığını koyarsa, ülke istibdattan kurtulacak, demokrasi, adalet ve hürriyetlere giden yol açılacaktır.

Çoğunluk iktidarın devamına onay verirse, ülke şimdiki durumundan daha karanlık bir tünele girecek demektir. Cenab-ı Hak ülkemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza etsin. Amin.