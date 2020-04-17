Tesanüt ile tuzakları bozmak

Nur Talebeleri, Risale-i Nur yoluyla hem kendilerinin, hem de diğer insanların imanlarını kurtarma ve muhafaza gibi, kâinat çapında ve ebedî hayatla alâkalı, mükâfatı Allah’ın rızası ve ebedî saadet olan büyük bir hizmeti ifa etmektedirler.

Onlar bu önemli hizmeti yaparken, insanlar arasında dinsizliği ve ahlâksızlığı yaymaya çalışan ilhad komiteleri ve şer odakları şüphesiz boş durmayacak ve onları rahat bırakmayacaklardır.

Nitekim hiçbir zaman ve dönemde onları rahat bırakmadıkları görülmüştür. Tek partili istibdat döneminde hizmetlerine engel olmak için, devletin adliye ve inzibat güçlerini iğfal ederek Üstad ve Nur Talebelerine musallat etmişlerdir. Onlara hapis, sürgün, tecrit, zehirleme gibi dünyada emsali bulunmayan enva-î zulmü reva görmüşlerdir.

Diğer taraftan bu komiteler, Nur Talebelerinin vahdetlerini ve hizmet şevklerini bozmak için çok gayret etmişlerdir. Ancak o dönemde Üstad ve ağabeylerimiz, uhuvvet ve tesanütlerini güçlü tutarak hizmetlerine devam etmişler, onların fitne ve fesat oyunlarını boşa çıkarmışlardır.

Bu odaklar, günümüzde bir kısım siyasîleri alet ederek Nur Talebelerini, özellikle Yeni Asya Camiası’nı sarsmak için harekete geçtikleri görülmektedir. Bir kısım camia mensuplarının zaaf yönlerini işleterek onları kardeşleriyle sürtüşmeye sevk etmektedirler.

Nur Talebeleri buna karşı, Üstad ve saff-ı evvel ağabeylerin yaptıkları gibi, demir kadar sarsılmayarak, uhuvvet ve tesanütlerini ne pahasına olursa olsun muhafaza ederek fitne tuzaklarını etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir.

Bunun yolu: Her bir Nur Talebesi, İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri’ndeki düsturları özümseyerek hayata tatbik etmesi, enaniyetini şahs-ı manevînin havuzunda eritmesi, haklı da olsa kardeşlerini tenkit etmemesi, medarı niza bir mesele varsa istişare zemininde çözülmesine çalışması, ihlâsı ve tesanüdü bozacak söz ve hareketlerden yılandan, akrepten kaçar gibi kaçmasıdır.

Ne yazık ki son zamanlarda yaşanan olaylarda görüldüğü gibi böyle olmamakta, daire içinde bulunan bazıları, saldıran dehşetli yılanlar mesabesinde olan zındıkların ve fesat şebekelerin hücumuna arka çevirip, sosyal medyada ve Whatsapp gruplarında dâvâ arkadaşlarına akıl almaz saldırı ve karalamalarda bulunmaktadırlar.

Bu saldırı ve karalamalar, camianın uhuvvet ve tesanüdünü sarsarak iman hizmetine zarar vermekle bu işi yapanlara ağır, manevî vebal yüklemektedir. Tövbe edilmez ise, Ahirette bu işin hesabını vermek pek kolay olmayacaktır.

Son söz: “Her insan hata işler. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir” Hadisi gereğince özeleştiri yaparak yanlıştan geri adım atmak, ihtilâflı meseleleri meşveret zeminlerinde Risale-i Nur ölçüleri ışığında tehevvüre kapılmadan hakperestâne bir şekilde halledip kardeşlerle helâlleşme yoluna gitmektir.

Cenab-ı Hak cümlemizi tövbe edip hatalardan geri dönenlerden, kardeşleriyle helâlleşip ihlâs, uhuvvet ve tesanüt ile iman hizmetine katkı sağlayanlardan eylesin. Amin.