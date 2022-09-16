Türkiye’de siyasî fetret dönemleri (4)

Siyasî fetret dönemi, demokrat güçlerin darbelerle veya fitne oyunlarıyla siyasî sahnenin dışına itildiği, onların yerine demokrat olmayan ehliyetsiz siyasîlerin önünün açılması dönemini ifade eder.

Türkiye, en kötü siyasî fetret dönemini 12 Eylül 1980 darbesi safhasında yaşadı. O dönemde ordu yönetimi, silahlı darbe yaparak Süleyman Demirel liderliğindeki demokrat idareyi alaşağı etti.

Allah u âlem darbeciler, o dönemde demokratları iktidardan düşürmeselerdi, Türkiye’de birinci sınıf bir demokrasi tesis edilecek, ülkemiz adalet, hak ve hürriyetler meselesinde ve ekonomik kalkınmada Almanya ve Japonya gibi, dünyanın önde gelen müreffeh bir devleti haline gelecekti.

Darbeciler, iktidarı ele geçirdikten sonra demokrasiyi ve Anayasayı askıya aldılar, darbe konseyinin aldığı zalimane kararlarla çok masumun canı yandı. O süreçte on binlerce suçsuz insan tutuklandı, Diyarbakır Cezaevinde Kürt kökenli gençlere yapılan insanlık dışı işkencelerle PKK’nın ortaya çıkmasına zemin hazırlandı. O gençlerin birçoğu, hapishaneden çıktıktan sonra dağa çıkıp örgüte katıldı.

Darbeciler, daha sonraki safhada bütün partileri kapattılar, içlerinde demokratların bulunduğu bütün siyasîlere yasak getirdiler, 1983 seçimlerinde Turgut Özal ve onun partisi ANAP’ın önünü açarak onu iktidara taşıdılar.

Dindar kimlikli siyaset akımından gelen Özal, darbecilerle uyumlu politikalar uyguladı. Onun, darbe izlerinin silinmesi, demokrasinin ülkede tesisi, hak ve hürriyetlerin hayata geçirilmesi gibi bir hedefi yoktu. O, göz boyayan propagandalarla ve devlet imkânlarını sonuna kadar kendi lehine kullanarak yaptığı cazip kampanyalarla 1987 seçimlerini de kazanmıştı.

T. Özal, 1987’de düzenlediği referandumda muhaliflerini, özellikle S. Demirel’in siyasete dönüşünü engelleyen siyasî yasakları devam ettirmek istedi. Ancak referandumda az bir farkla sağlanan üstünlükle o plan bozuldu.

Özal yönetimi, darbecilerin talepleri istikametinde Kemalizm’in kanun, tüzük ve yönetmenliklerle başta okullar olmak üzere, bütün toplum katmanlarına benimsetilmesine ses çıkarmadı. Onun döneminde bürokraside rüşvet, adam kayırma ve yolsuzluklar yükselmişti.

Özal yönetimi, ülke dışındaki finans çevrelerinden yüksek faizle milyarlarca dolar kredi alarak Türkiye’yi büyük bir borç bataklığına sapladı. O, bu kredileri sanayi ve tarım üretimi yerine, geri getirisi olmayan devlet binaları ve sahillerde lüks otel inşasına harcayarak çarçur etti.

12 Eylül darbesinin en büyük kötülüklerinden bir de; dinî cemaat ve grupları devletin makam- mevki ve maddîyat tuzağına düşürmesidir. Ne yazık ki çoğu, bu tuzaklara balıklamasına atıldılar, darbecileri ve Anayasalarını destekleyerek onların zulümlerine ses çıkarmadılar. Neticede bu grupların toplum nezdindeki etkileri zayıfladı.

Darbeciler, en büyük kötülüğü Yeni Asya Camiasına yaptılar. Onun arasına fitne-fesat sokarak ayrıştırdılar ve başlarında temayüz eden şahısların bulunduğu büyük bir kitleyi ondan kopararak kendilerine destekçi yaptılar. Bu kitle Ahrar/demokrat siyasîlerden desteklerini çekerek, demokrat olmayanlara noktay-ı istinat oldular.

Onların bu yanlış destekleri, diğer dinî grupları şaşırttı ve aynı yanlışa sevk etti. Sonra hem dinî hizmetler zarar gördü, hem de ülkenin siyasî dengeleri alt üst oldu.