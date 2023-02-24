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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Tuzakları boşa çıkarmak

İbrahim ERSOYLU
24 Şubat 2023, Cuma
Şer ve nifak güçleri, iman ve Kur’an hizmeti yapan grupları, özellikle Nur Talebelerini hizmetlerinden vazgeçirmek için korku damarlarını işleterek onları baskı altına almaya çalışırlar.

Bu işe yaramazsa, daire içinde hususî fıtrat özelliği taşıyanların zaaf noktalarını işletirler. Bu şahıslar oyuna gelerek daire içinde uhuvvet ve tesnüdü bozan davranışlar sergilerler.

Bu işin çaresi; daire içinde İhlâs ve Uhuvvet Risalelerini birlikte müzakere etmek, ittihat ve tesanüte dikkat çeken Lahika mektuplarını derslerde okumak, birbirimizi fitne odaklarının tuzaklarına düşmeme mevzusunda ikaz etmektir.

Üstad Bediüzzaman ve saff-ı evvel Nur Talebeleri, zamanlarındaki ehl-i dalâlet tarafından yollarına konan mezkûr tuzaklara düşmeyerek, uhuvvet ve tesanütlerini güçlü tutarak muvaffak olmuşlardır. Üstadının yolunu izleyen Yeni Asya Camiası da, geçmişte yoluna kurulan benzer tuzaklara düşmeyerek iman ve Kur’ân hizmetine devam etmiştir.

Camia, Üstadın vefatından bu yana, elli yılı aşan bir sürede çok badirelerden geçti, ehl-i dalâletin münafıkâne tuzaklarına defalarca maruz kaldı ve hepsini boşa çıkararak zındıkaya boyun eğmedi.

Camia, 1980 darbecilerinin, kendilerini destekleme karşılığında devletin cazip maddî imkân tekliflerini istiğna düsturuyla red etmişti, bu defa onu korkutma yoluna gittiler. Onlar, bundan bir netice alamayınca mensuplarının bir kısmını aldatarak kendisinden kopardılar. Ancak o, müstakim yolunda yürümeye devam etti.

28 Şubat 1997 sürecinde darbeciler, devlet sopasıyla dindar grupları sindirdiler. Yeni Asya Camiası ve gazetesi onlara boyun eğmedi. O dönemde sürecin önde gelen aktörlerinden biri bir toplantıda, “Bütün dinî gruplara ve gazetelere boyun eğdirdik. Ancak Yeni Asya Camiasına ve Gazetesine söz geçiremedik” diyerek bu durumu itiraf etmişti.

O zamanlar şimdiki gibi dağa taşa korku sinmişti. Generallerden biri, harp okullarının açılış merasiminde Hz. Peygamber (asm) ve Kur’ân’a hücum etmişti. Şimdiki başta bulunan yöneticinin İstanbul Belediye Başkanı bulunduğu o dönemde kimseden ses çıkmazken, Mehmet Kutlular Ağabey, düzenlediği basın toplantısında “Paşa haddini bilsin. O Peygamberimize (asm) hakaret edemez, (…) 1999 Depremi, Müslümanlara yapılan zulümlerden dolayı İlâhî bir ikazdır” demişti. O bu cesaretiyle bunalan İslâmî Camianın yüreğine su serpmişti.

Daha sonra 28 Şubat zalimleri, yargıyı ona musallat ederek hayatı ona zindan ettiler. Buna rağmen Ağabeyimiz “sözlerimin arkasındayım” diyerek zındıklara boyun eğmedi ve son ana kadar müstakim çizgisinde yürümeye devam etti.

Nifak şebekeleri, günümüzde de bir takım siyasî ve derin güçleri kullanarak Yeni Asya Camiasını rahat bırakmadıkları müşahede edilmektedir.

Ancak onlar, daha önceki yıllarda olduğu gibi Allah’ın yardımı, şahs-ı manevînin himmeti ve camia mensuplarının imanî ferasetleriyle emellerine ulaşamayacaklardır. Bütün bu oyunlarına rağmen camia, ihlâs, uhuvvet ve tesanüdünü muhafaza ederek meslek ve meşrebinde sebat edip başarıyla iman hizmetini kıyamete kadar devam ettirecektir inşallah.

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