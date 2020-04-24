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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Yeni Asya’nın çetin imtihanları

İbrahim ERSOYLU
24 Nisan 2020, Cuma
Geçmişte ve günümüzde dinî cemaatler arasında en çetin ve sıkıntılı imtihanlara, Yeni Asya Camiası’nın tabi tutulduğunu söylesek mübalâğa etmiş olmayız.

Ancak o her defasında bir parça zarar etse de, Elhamdülillah imtihanı yüzünün akıyla kazanarak yoluna devam ettiğini yaşayarak gördük.

12 Eylül 1980 münafık darbecileri, ülkede dinî hizmetleri sulandırmak ve etkisiz hale getirmek için, o günkü cemaat ve tarikatların çoğunu devletin makam, mevki ve imkânlarıyla oyuna getirerek, ne yazık ki kendilerine biat ettirmişlerdi. Sonuçta din hizmetleri çok zarar gördü.

Darbeciler, Yeni Asya Camiası’nı da kendilerine biat ettirmek için ona çok cazip tekliflerde bulundular. Bu işe muvafakat etmesi halinde, kendisine verilecek devlet imkânlarıyla ülke çapında inşa edeceği gösterişli dershaneler, yurtlar, ve okullarla büyük hizmetlere imza atacağını ima ettiler.

Ancak o, Üstadının istiğna düsturu ile hareket ederek, meslek ve meşrebinde sebat ederek o teklifleri elinin tersi ile itti. Onlar da bunun intikamını alırcasına Camia’nın içine fitne- fesat sokarak, temayüz eden birçok mensubunu ve onların peşine giden önemli bir Nur Talebesi kitlesini değişik hileler ile kendisinden kopardılar. Buna rağmen camia yoluna devam etti.

1990’da Camia, içlerinden bir grubun marifetiyle mallarına ve tesislerine el konmak suretiyle bir darbe yedi. O bu imtihanı da, uhuvvet ve tesanüdünü muhafaza etmek suretiyle bir parça hasarla Allah’ın izniyle atlatarak kazanmış, sıfırdan yeni tesisler yaparak iman hizmetine devam etmiştir.

1992’de derin güçlerin kontak sokmasıyla Camia bir imtihan daha geçirdi. Gazetenin yazı işlerindeki bir grup, Umumî Meşverete baş kaldırarak, gazeteyi de batırmak için ondan ayrıldılar. Ancak kısa zamanda onların boşluğu doldurularak sağ ve selâmetle yola devam edildi.

Camia, 2014-15’lerde başka bir imtihana tabi tutuldu. Bir kısım gizli güçlerin kontak sokmasıyla daire içinde bir grup, Şahs-ı Manevî’nin temsilcisi olan Umumî Meşveret kararlarına itiraz ederek ondan koptu. Allah’ın izni ile onların da boşluğu doldurularak yola devam edildi.

Ne yazık ki daireden kopup gidenler farklı küçük, etkisiz gruplar halinde hizmet etseler de, şahs-ı manevî tarzında hücum eden ehl-i dalâlete karşı mücahede eden Camia’nın Şahs-ı Manevîsini zayıflattıkları için yanlış yaptılar ve kendilerine yazık ettiler. Onların kopuşu zındıkanın işine yaradığı kesindir.

Son zamanlarda yaşanan olaylardan Camia’nın rahat bırakılmayacağı anlaşılmaktadır. İnşallah o, geçmişteki badireleri atlattığı gibi hâlihazırdaki sıkıntıları da atlatacağı ve bu imtihanı da kazanacağı kuvvetle me’müldür.

Yeni Asya Camiası’nın, maruz bırakıldığı bütün fitneleri boşa çıkararak tabi tutulduğu bütün imtihanları kazanmasının en büyük sebebi; önce Cenab-ı Hakk’ın inayeti, sonra Aziz Üstadımız Bediüzzaman ve Zübeyir Ağabey’in himmeti ile Risale-i Nur’un meslek ve meşrep ölçülerinden taviz vermemeksizin ihlâs, uhuvvet, tesanüt ve sebatla iman ve Kur’ân hizmeti yaparak yoluna devam etmesidir.

Not: Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, uhuvvete, tesanüde, hayırların celbine, şerlerin def’ine vesile olmasını dilerim.

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  • Ömer Yavuz

    24.4.2020 08:03:13

    Hazreti Üstadımızın emaneti, pusulamız, kuzey yıldızımız, deniz fenerimiz, Mürşidimiz Yeni Asya. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Hizmetkarlarına tevfik-i hareket nasip etsin, biz okurlarının başından eksik etmesin inşallah

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