Yeni Asya’nın duruşu

Günümüzde Risale-i Nur Külliyatından beslenip kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden, halisane iman ve Kur’an hizmeti yapan onlarca nur grubu vardır.

Aynı külliyatını okuyan bu grupların hepsi, imanî meselelerde ittifak ederlerken, ne yazık ki içtimaî ve siyasî olayları farklı yorumlayanlar oluyor.

Yeni Asya Camiasını diğer gruplardan ayıran bir kısım özelliklerinden bahsedeceğiz.

Diğerlerinin yaptığı gibi Camianın öncelikli hedefi; Risale-i Nur yoluyla imana ve Kur’an’a hizmet etmek; evvelâ kendi imanını kurtarmak, sonra Risale-i Nurları muhtaç olanlara ulaştırmak suretiyle, onların imanlarının muhafaza edilmesine çalışmaktır.

Camianın öne çıkan farklı bir kısım hususiyetlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1- Camia hizmetini, tek kişinin veya belli bir grubun kararlarıyla değil, bütün mensupların katılımı ile işleyen istişare sistemine dayanmaktadır. Merhum Zübeyir Gündüzalp’in 1970’lerin başında diğer saff-ı evvel ağabeylerle birlikte tesis ettiği bu sistem, Külliyattaki ihlâs, uhuvvet ve tesanüt esasları çerçevesinde işlemektedir.

2- Camia hizmetini, Üstadın “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” hedefi çerçevesinde Yeni Asya Gazetesi, dergileri ve kitap neşriyatıyla yapmaktır.

Umumî İstişare Heyeti’nin kararları istikametinde yayınlanan gazete, camianın günlük lâhika mektubu gibidir. Kendini ona mensup kabul eden her Nur Talebesi medyanın, fikirlerin topluma tanıtılmasındaki mühim rolünün idrakinde olarak gazetenin tabiî abonesidir.

Onu sahiplenerek alır, okur ve başkasına tavsiye eder. Gazetenin güçlenmesi, sesinin daha gür çıkması için gerekirse bir yerine iki tane alır. Her Nur Talebesi, Türkiye’de ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçülerine göre değerlendirmesini yapmayabilir. Gazetenin uzman kadrosu, istişare ile bu değerlendirmeyi yapmakta ve gazete ile ilân etmektedir.

3- Camianın diğer bir özelliği; meşrû hürriyet ve meşrûtiyet manasındaki demokrasi taraftarı olmak, her nevi istibdadı ret etmektir. Darbecilere, dindar kimlikli de olsalar müstebitlere karşı kesin tavır almak, her türlü baskı, zulüm, usulsüz ve adaletsiz uygulamalara karşı olmaktır.

4- Onun diğer bir özelliği; Külliyattaki ölçülerde ve Üstadın üç hayat safhasındaki uygulamalarında görüldüğü üzere, din adına siyaset meydanına çıkan ve dini siyasete alet eden parti ve yapılanmalara taraftar olmamak, onların siyasetlerine destek vermemektir.

5- Diğer bir özelliği; demokrasiyi ülkede tesis etmeyi hedefleyen DP çizgisinde bulunan Ahrar / demokrat siyasî güçlere nokta-i istinat olmaya devam etmektir.

Nitekim yirmi seneden bu yana toplumun çoğunluğu ile birlikte diğer Nur grupları, Nurun içtimaî ve siyasî ölçülerini yanlış yorumlayarak mevcut dindar kimlikli siyasîlere verdikleri desteğin hem kendileri, hem dinî hizmetler için ne kadar zararlı sonuçlara yol açtığı günümüzde ayan beyan görünmektedir.

Elhasıl: Yeni Asya Camiası, Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçü ve prensiplerini Üstada göre doğru yorumlayıp hayata uygulaması meselesinde Allah’ın yardımıyla şimdiye kadar yanılmadığı görülmüştür. Yaşanan hadiseler karşısında aldığı siyasî tavrının doğruluğu ve isabeti anlaşılmıştır.