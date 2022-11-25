"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Yeni Asya’nın duruşu

İbrahim ERSOYLU
25 Kasım 2022, Cuma
Günümüzde Risale-i Nur Külliyatından beslenip kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden, halisane iman ve Kur’an hizmeti yapan onlarca nur grubu vardır.

Aynı külliyatını okuyan bu grupların hepsi, imanî meselelerde ittifak ederlerken, ne yazık ki içtimaî ve siyasî olayları farklı yorumlayanlar oluyor.

Yeni Asya Camiasını diğer gruplardan ayıran bir kısım özelliklerinden bahsedeceğiz.

Diğerlerinin yaptığı gibi Camianın öncelikli hedefi; Risale-i Nur yoluyla imana ve Kur’an’a hizmet etmek; evvelâ kendi imanını kurtarmak, sonra Risale-i Nurları muhtaç olanlara ulaştırmak suretiyle, onların imanlarının muhafaza edilmesine çalışmaktır.

Camianın öne çıkan farklı bir kısım hususiyetlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1- Camia hizmetini, tek kişinin veya belli bir grubun kararlarıyla değil, bütün mensupların katılımı ile işleyen istişare sistemine dayanmaktadır. Merhum Zübeyir Gündüzalp’in 1970’lerin başında diğer saff-ı evvel ağabeylerle birlikte tesis ettiği bu sistem, Külliyattaki ihlâs, uhuvvet ve tesanüt esasları çerçevesinde işlemektedir. 

2- Camia hizmetini, Üstadın “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” hedefi çerçevesinde Yeni Asya Gazetesi, dergileri ve kitap neşriyatıyla yapmaktır.

Umumî İstişare Heyeti’nin kararları istikametinde yayınlanan gazete, camianın günlük lâhika mektubu gibidir. Kendini ona mensup kabul eden her Nur Talebesi medyanın, fikirlerin topluma tanıtılmasındaki mühim rolünün idrakinde olarak gazetenin tabiî abonesidir.

Onu sahiplenerek alır, okur ve başkasına tavsiye eder. Gazetenin güçlenmesi, sesinin daha gür çıkması için gerekirse bir yerine iki tane alır. Her Nur Talebesi, Türkiye’de ve dünyada cereyan eden sosyal ve siyasî hadiseleri Risale-i Nur ölçülerine göre değerlendirmesini yapmayabilir. Gazetenin uzman kadrosu, istişare ile bu değerlendirmeyi yapmakta ve gazete ile ilân etmektedir.

3- Camianın diğer bir özelliği; meşrû hürriyet ve meşrûtiyet manasındaki demokrasi taraftarı olmak, her nevi istibdadı ret etmektir. Darbecilere, dindar kimlikli de olsalar müstebitlere karşı kesin tavır almak, her türlü baskı, zulüm, usulsüz ve adaletsiz uygulamalara karşı olmaktır.

4- Onun diğer bir özelliği; Külliyattaki ölçülerde ve Üstadın üç hayat safhasındaki uygulamalarında görüldüğü üzere, din adına siyaset meydanına çıkan ve dini siyasete alet eden parti ve yapılanmalara taraftar olmamak, onların siyasetlerine destek vermemektir.

5- Diğer bir özelliği; demokrasiyi ülkede tesis etmeyi hedefleyen DP çizgisinde bulunan Ahrar / demokrat siyasî güçlere nokta-i istinat olmaya devam etmektir.

Nitekim yirmi seneden bu yana toplumun çoğunluğu ile birlikte diğer Nur grupları, Nurun içtimaî ve siyasî ölçülerini yanlış yorumlayarak mevcut dindar kimlikli siyasîlere verdikleri desteğin hem kendileri, hem dinî hizmetler için ne kadar zararlı sonuçlara yol açtığı günümüzde ayan beyan görünmektedir.

Elhasıl: Yeni Asya Camiası, Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçü ve prensiplerini Üstada göre doğru yorumlayıp hayata uygulaması meselesinde Allah’ın yardımıyla şimdiye kadar yanılmadığı görülmüştür. Yaşanan hadiseler karşısında aldığı siyasî tavrının doğruluğu ve isabeti anlaşılmıştır.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düzce'de vatandaşlar çadırlarda konaklamaya devam ediyor

    Öğretmenler de dert küpü

    İsveç: Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

    Endonezya'daki depremde kaybolanlar aranıyor

    Deprem toparlanma alanları yeterli değil

    Düzce'deki deprem sebebiyle Sakarya'daki 45 yapıda hasar oluştu

    Öğretmenlerin yüzde 83’ü yoksulluk sınırının altında

    Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

    Çocuklar sosyal medya travmasıyla karşı karşıya

    Dünya Kupası taraftarları İslam’la tanışıyor

    Asgari ücret açlık sınırına yetişemiyor

    Tek çözüm hür düşünce, demokrasi ve adalet

    Üç seçmenden ikisi parlamenter sistem diyor

    Vergi zamları enflasyonu solladı

    Bunun adı ‘teslimiyetçi normalleşme’

    6 aylık ömrünüz kaldı

    Fransa, Almanya ve İtalya'yı sert bir dille eleştirdi

    BM: Yemen'de 2 milyon kişi insani yardımdan mahrum kaldı

    ''Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı''

    Şiddetli bir depremde İstanbul'daki 491 bin binanın hasar alması bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Napolyon değil, Eyyubi
    Cevher İLHAN

    “Amerikan projesi” uygulanıyor
    Genel

    Öğretmenler de dert küpü
    Genel

    Düzce'de vatandaşlar çadırlarda konaklamaya devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Öğretmen Asr-ı Saadet eğitim modelinden haberdar mı?
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Bankalar, sizin neyiniz olur?..
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doğru tarihin bir tarifi
    Yaşar Olğun

    Üzülme, Allah affedicidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.