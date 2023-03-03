Yeni Asya’ya destek olmak

Zamanımızda siyasî ve dünyevî cereyanlar, kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri ve dinsizlik cereyanları da, toplum kesimlerini ifsat etmede interneti, yazılı ve görsel medyayı, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandıkları görülmektedir.

Ahir zamanın Asr-ı Saadet modelini ortaya koyan Nur Cereyanının da, iman ve Kur’ân hakikatlerini insanlara tanıtmada etkili bir medya diline ihtiyacı vardır. Günümüzde 54. yayın yılına giren Yeni Asya Gazetesi manşet, haber ve makaleleriyle bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılamaktadır.

Gazetemiz bir taraftan Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u kamuoyu gündemine taşıyarak doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu ortaya koyarken, diğer taraftan adaleti, insan hak ve hürriyetlerini müdafaa ederek, yapılan zulüm ve haksızlıklara dikkatleri çekerek demokrasi ve hukuk mücadelesi vermektedir. Bu mücadeleyle büyük manevî bir cihad ifa etmiş olmaktadır. Bu cihadın mükâfatı inşallah ahirette ebedî saadet olarak tecelli edecektir.

Gazetemize bu büyük cihadında maddî manevî destek vermek; onu alıp okumak, sonra muhtaç olanlara ulaştırıp geniş bir çevrede okunmasına vesile olmak mühim bir hizmettir. Bu hizmet aynı zamanda Risale-i Nur’a hizmet sayılır.

O, diğer gazetelerden farklı olarak, Nurun “istiğna düsturu” gereğince devletten maddî destek almadan, sadece vefakâr okuyucularının katkılarıyla kendi yağıyla kavrulan bir gazetedir.

Gazetemiz, ekonomik zorluklar sebebiyle fiyatını 6 TL’ye çıkarmak zorunda kaldı. Bu fiyat yaklaşık 1 bardak çaya tekabül eder. Her gün bir dostumuza bir adet çay ikram ettiğimizi farz edelim ve mümkünse bir tane fazla gazete alıp komşumuza veya çay ocağına bırakalım. Gazetemize yapacağımız bu maddî desteği zekâtımıza veya sadakamıza sayabiliriz. Sadaka belâyı def edeceği bir hadiste ifade edilmektedir.

Son şahitlerin beyanına göre Üstad, Risale-i Nur ve hizmetine yer veren o günün gazetelerini merhum Zübeyir Gündüzalp’e aldırıp okutur, önemli yazıları lâhikalara koydururdu. O bugün hayatta olup Yeni Asya’yı görseydi, ona çok sevinir, onu tebrik eder ve bütün Nur Talebelerinden ona sahip çıkmalarını isterdi.

Ne yazık ki günümüzde Risale-i Nur’dan beslendiği halde anlaşılmaz bir taassuba varan siyasî tarafgirlik gibi saiklerle, gazetemize sahip çıkma yerine, ona muhalefet eden çok sayıda kişi vardır.

Elhasıl: En azından Yeni Asya Nur Talebeleri ve onun çizgisini benimseyen dostlar, başkalarının çekinmesinden veya bigâne kalmalarından daha çok gayrete gelip, gazetemize hararet ve ciddiyetle sahip çıkmaları gerekmektedir.

Bu arkadaşlarımız, himmetlerini ve maddî imkânlarını Risale-i Nur Külliyatını ve gazetemizi geniş çevrelere tanıtma faaliyetlerine harcamaları hizmette öncelikleri olmalıdır.

Gazetemizin susturulmasını isteyenlere en güzel cevabın böyle verilebileceğini düşünmekteyim. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.