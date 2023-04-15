Resûl-i Ekrem Sallallâhu aleyhi ve sellem: “Din nasihattir.” buyurmuştur.

İnsanın ihtiyaçları sadece maddî şeyler değildir. İnsanın; öğüde, nasîhata ve faydalı bilgilere de ihtiyacı vardır. Cenâb-ı Hak Kurân’da: “Ey peygamber! Sen insanlara öğüt ver ve Kurân’la onları uyar. Muhakkak ki, öğüt ve nasîhat müminlere fayda verir” buyurmuştur. Âyette de ifâde edildiği gibi “öğüt ve nasîhat müminlere fayda verir.” Öğüt, nasîhat ve faydalı bilgilerle insan, gerçeği öğrenir. Hak ile bâtılı birbirinden ayıracak yeteneğe sâhib olur. Haramı, helâli ve güzel şeyleri öğrenir. İyiliği anlatmak ve kötülüklerden vazgeçirmek, her müminin görevidir. Nasîhatla insan yaratılış gâyesini öğrenir. Cennete giden yolda yürümeyi öğrenir. Günahlardan kaçınmayı öğrenir. Tahkîkî îmanı öğrenir. Ferâizi yani farzları öğrenir. Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “Ne zaman ki, bir kişi başka birisinden öğüt almak isterse esirgemesin, ona nasîhat etsin!” buyurmuştur.

İnsanlar güzel öğütlerle ve nasîhatlarla güzel ahlak sâhibi olurlar. İyi ahlaklı ve terbiyeli insandan da kimseye zarar gelmez. Doğru ve güzel ahlaklı insan, sosyal hayatta faydalı olur.

“İşte hayat böyledir... Hayâtın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayâtınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz.” (K.Lâhikası, s.118)