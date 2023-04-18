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18 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Hutbeyi yarıda kesip İslâm’ı anlattı

İbrahim Günay
18 Nisan 2023, Salı
Emr-i bil ma’rûf ve nehy-i anil münker, yani iyiliği anlatıp kötülükten vazgeçirmek her müslüman üzerine farzdır.

Tebliğ görevi yapılmadığı veya noksan kaldığı zaman sosyal hayatta olumsuzluklar başlar. Kötülükler ve günahlar artar. Îslamı bilmeyen cahillerin sayısı çoğalır. İnsanlar imandan ve ibâdetten uzaklaşır. Arzî ve semâvî âfetler gelir.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem bir defasında, İslamı öğrenmek isteyen birine hutbeyi yarıda bırakıp tebliğ yaptı. Bu olay tebliğ yapmanın ve insanlara iman ve Kur’ân hakîkatlerini anlatmanın önemini gösterir. Tebliğin elzem olduğunu, muzaaf farz-ı ayın olduğunu ifâde eder.

“Ebû Rifâa Temîm bin Üseyd radiyallahu anh anlatıyor: Hutbede iken hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Yâ Resûlallah! Dînini bilmeyen bir garip adam geldi. Dinini öğrenmek istiyor” dedim.

Bunun üzerine bana doğru dönen Resûl-i Ekrem hutbesini kesip bana yaklaştı. Peygamber    sallallâhu aleyhi ve selleme bir kürsü getirdiler. Üzerine oturdu. Allah’ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeğe başladı. Sonra da hutbesine devam edip tamamladı.”

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