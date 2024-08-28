Dünyanın yok olmasından daha kötü

Kâinatta her şey hayata hizmet ediyor. Dünyanın dönmesi, mevsimler, gece gündüz, ay güneş, yağmurun yağması, bitkilerin ve sebzelerin büyümesi hayatın devam etmesi içindir.

Zerreden şemse, havadan suya kadar bütün kâinat insana ve insanın hayâtına hizmet için yaratılmıştır.

Ayrıca insan kâinatın misal-i musağğarı yani küçük bir örneği olduğundan; kâinatta ve dünyada tecellî eden Esma-i Hüsna insanda da tecellî ediyor.

Fatiha Suresi Kur’ân’ın özeti olduğu gibi, insan da maddî ve manevî yapısıyla dünyanın özeti gibidir.

Yine Kur’ân’a göre: “Bir insanın hayatını kurtarmak da, dünyadaki bütün insanların hayâtını kurtarmak gibi pek çok büyük bir sevaptır.”

“Yarım kelime ile de olsa, kim bir mü’min ve Müslüman birinin öldürülmesine yardımcı olursa, kıyamet günü iki gözü arasında “Allah’ın rahmetinden ümidini kesen” diye yazılı olarak gelir.” buyuran şefkatli ve re’fetli Nebimiz (asm) başka bir hadisinde de: “Allah katında dünyanın yok olması, mü’min birinin öldürülmesinden daha hafiftir.” buyurmuştur.

Firavun; büyüdükten sonra benim saltanatımı yok ederler, tacımı ve tahtımı yıkarlar düşüncesi ile masum bebekleri öldürüyordu.

Peki bu zulmü onun tahttan indirilmesine ve kızıl denizde gebermesine engel oldu mu? Hayır aslâ! Korktuğu başına geldi ve askerleri ile birlikte helâk oldular.

Çünkü; “Mazlumun âhı, tahttan indirir şâhı.” “Alma mazlumun âhını çıkar âheste âheste.” “Mazlumun âhı tâ Arşa kadar yükselir.” “Yaşasın zalimler için Cehennem.” denilmiştir.

Cenab-ı Hak Hud Suresi’nin 113. Ayetinde: “Zalimlere azıcık bir meyil dahi etmeyin. Aksi halde Cehennem ateşi size dokunur.” buyurmuştur.

İman, istikâmet, ihlâs, adalet, sıdk, sadâkât, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.