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8 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Düzenli yürü, sağlıklı yaşa

İbrahim Günaydın
08 Kasım 2024, Cuma
İnsan vücudu, hareket etmek üzere yaratılmış İlâhî bir makinedir.

“Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. Yani bineğidir.” der Bediüzzaman Hazretleri.

Sağlıklı kalmak için; çalışmak, yürümek ve bir şeylerle meşgul olmak gerekir.

Sağlıklı yaşamanın en güzel ve en masrafsız yolu yürümektir.

Cenab-ı Hak da Kur’ân’da: Yeryüzünde yürüyün, gezin.” buyurmuştur.

Genç ihtiyar her insan şehirde ve köyde yürüyebilir. Hem de yürürken tabiatı tefekkür eder. Eşyaya mana-yı harfî ile bakar ve Esma-i Hüsna’nın tecellîlerini okur ve sevap kazanır.

Yürümek; beden, zihin ve ruh sağlığı için de faydalı ve şifalı bir faaliyettir.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniği doktoru Doç. Dr. Özge Keniş Coşkun yürüyüşün faydalarını şöyle anlatıyor: “Düzenli yürüyüş, vücûdumuzda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan maddelerin salınımını artırıyor. Bu hem ruhen kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor ve hem de vücut ağrılarının daha az hissedilmesine yardımcı oluyor.

“Yürümek, insanların temel fonksiyonlarından biridir” diyen Doç. Dr. Coşkun, yürüyüşün önemini şu sözleriyle anlatıyor:

“Yürüyüş yaparken vücûdumuzdaki karın, sırt ve bel kasları çalışıyor. Bacak kaslarımız da belirli bir ritim ile çalışıyor ve çalıştıkça da güçleniyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmak, kasların daha sağlıklı kalmasını sağladığı gibi, bunun da bel, sırt ve diz ağrılarını azalttığı çalışmalarla daha önce çok kez kanıtlandı. 

Tempolu yürüyüş ile soluk alıp verişimiz hızlanıyor ve kalbimiz daha hızlı çalışmaya başlıyor. Yürüyüşe devam ettiğimizde; hem kalbimizi, hem dolaşım sistemimizi ve hem de akciğerlerimizi çalıştırıp daha güçlü hâle getiriyoruz.”

Böylece vücûdumuza ağırlık veren ve bütün hastalıkların kaynağı olan fazla kilo ve yağlardan da kurtuluyoruz.

İman, ihlâs, muhabbet, hareket, yürüyüş, Kur’ân ve sünnet üzere kalınız.

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