Kur’an okunan yere rahmet ve sekîne iner

Kurân’ı Hakîm; hem zikir, hem şükür, hem fikir, hem duâ, hem ahlâk, hem rahmet, hem ilim ve hem de ibâdet kitâbıdır.

Kelâmın en hayırlısı Allah’ın kelâmıdır. İnsanların en hayırlısı da, Allâh’ın kelâmı Kurân’ı okuyan, okutan yaşayan ve yaşatanlardır.

Ebû Abdurrahmân es-Sülemî, “Sizin en hayırlınız Kurân’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” hadisini belleyince Kûfe’de tam 40 yıl Kurân hocalığı yapmıştır. Kurân okumak Allâh ile konuşmak gibidir.

İhlasla Kurân okunan yere ve beldeye, Allah’ın rahmet ve bereketi yağar. Huzur, sürur ve sekîne iner. Kur’ân tilâvet edilen yeri ve beldeyi Cenâb-ı Allah, arzî ve semâvî âfetlerden korur.

Ashâb’dan Üseyd İbn-i Hudayr bir gece Kehf sûresini okumuştu. Evinde bir de atı vardı. Bu at, okunan Kur’ân’ın feyzinden hâsıl olan mânevî neşe ile ürker gibi deprenmeye başladı. Bunun üzerine Üseyd: “Yâ Rab! Sen âfetten emîn kıl!” diye duâ etti. Ardından Üseyd’i duman gibi bir şey veyâ bulut gibi bir şey kapladı. Üseyd İbn-i Hudayr, hemen Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in yanına giderek olup bitenleri anlattı.

Vâkıayı dinledikten sonra sevgili ve şefkatli nebîmiz aleyhissalatü vesselâm şöyle buyurdu: “Ey kişi! Durma Kur’ân’ı oku! Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekîne idi. Allâh’ın Sekîneti, vekârı, rahmeti hâmil olan, (rahmet yüklü olan) bir mahlûku idi. Kur’ân dinlemek için, yâhud Kur’ân’ı tebcîl için (yani: Kurân’ın saygıya, hürmete lâyık olduğunu ve yüceliğini göstermek; okuyanı onurlandırmak, alkışlamak ve müjdelemek) için inmiştir.”

Kur’ân okumanın ve onu yaşamanın dünyevî ve uhrevî pek çok faydları vardır. Kur’ân ve tefsîrinin kırâat edildiği mekâna; Allah’ın rahmeti, bereketi ve Sekînesi iner. Melekler, cinler ve rûhânî varlıklar dinlemek için gelirler. İhlasla okuyan kişiyi, alkışlayıp tebrik ederler. Duâ ve niyazda bulunurlar. Kalb sekîneye, yanî mânevî huzur ve rahata kavuşur.

Îman, istikâmet ve ihlâs üzere kalınız.

