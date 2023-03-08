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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokratik Babun Cumhuriyeti

İbrahim Yasir Teğiş
08 Mart 2023, Çarşamba
(Onlar) Aralarındaki işlerini istişâre ederek yürütürler. (Şura/38)

Aziz, sıddık kardeşlerim! Evvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır. (Şualar)

Cumhuriyeçliğin birer örneğini temsil eden karınca ve arı taifelerini hepimiz biliyoruz fakat Babun’ların da işlerini istişare ederek yürüttüğünü biliyor muydunuz?

Babunlar elli ile yüz arasında değişen gruplar halinde yaşarlar. Dışarıdan bakıldığında bir adet yöneticileri vardır fakat bu yönetici sınırsız güce sahip değildir. Gücünü halkından alır ve önemli kararlarda yönetici bir kaç babun ile istişare ederek sorunlara karşı çözüm yolu üretir. Her babun da istişareye katılamaz. Sadece tecrübeli ve bilgili babunlar, Babun meclisinde söz hakkına sahiptir.

Babun topluluklarında alt üst kavramı zahiren varmış gibi gözükse de kimi zaman geliyor ki hiyerarşik düzende üsteymiş gibi gözüken bir babun daha alttaki bir babunu takip edip onun kararlarına saygı gösterebiliyor.

Peki eğer karar veremezlerse ne oluyor?

Böyle bir durumda topluluk karar vermeyi erteliyor ve bu süre boyunca gittikleri istikamette gitmeye devam ederken bir yandan da iletişimde oluyorlar ve bu durum karar verene kadar devam ediyor.

Ayrıca iki babun birbirinden farklı bir düşüncede iseler önce birbirlerinden farklı istikamette yürümeye başlıyorlar fakat bu durum çok uzun sürüyor çünkü diğer babunlar tam ortadan giderek “orta yolu” bulma eğiliminde oluyorlar yani her zaman sulh ve uhuvvet yolunu tercih ederek aralarına ihtilaf sokmaktan kaçınıyorlar.

Eşref-i mahlukat olan insan ise elinde Kur’an gibi bir nur varken hala demokraside, adalette, istişare ve şurada neden hala bu kadar geri kalabiliyor?

Teknolojik açıdan gelişirken hayvanlardan ilham alan, sanatta ilerlerken tabiattan feyz alan insanoğlu belki de hayatının en önemli bölümünü oluşturan içtimai hayatı için neden hayvanlardan ibret almıyor veya almak istemiyor? Oysa Nahl suresinin 66.ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor “...Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır...”

Bazen hayatın dinamizminde fazla kayboluyoruz sanırım, bu yüzden arada sırada kendimize vakit ayırıp bitkileri hayvanları Allah’ın bize ihsan ettiği nimetleri tefekkür etmek, ibret almamız için bir vesile kaynağı olabilir. Ne de olsa bir saat tefekkür bir sene nafile ibadet hükmünde değil mi? Her halükarda kazanç... Win Win değil Babun Babun.

Kaynak: Hayvanların Gizemi, Karsten Bresing, 2021, s.150-153

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