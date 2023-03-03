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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Depremden notlar (2)

İbrahim Yasir Teğiş
03 Mart 2023, Cuma
Hayat o kadar hızlı akıyor ki bazen de bu süreklilik insanda durgunluğa yol açıyor.

Fakat deprem gibi bazı olaylar bu durgunluktan bizleri çekip, dünyanın kimsenin derdi için trafiğini bozmayan yapısını yeniden gözler önüne seriyor.

Deprem bölgesinde geçirdiğimiz günlerin ardından, insan; bazı lafta kalan cümlelerin hakiki manasını biraz olsun kavrayabiliyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ‘para her şey değildir’… Deprem bölgesine giderken internetin çalışmamasından dolayı yanımıza nakit almaya karar vermiştik. Ne olur ne olmaz diyerek ne kadar nakit toplayabiliyorsak topladık fakat deprem bölgesinde geçirdiğim üç günün ardından bir kuruş bile harcayamadan geri dönmek durumunda kaldım. O an bize sıcak yatağımızı vaadetseler belki de cebimizdeki tüm parayı verecek durumdaydık. Aslında bu durumu biraz daha açarsak Allah (c.c) bizlere bu zorlu imtihan dünyasında cenneti vaadediyor, o zaman biz de tüm varımızla yoğumuzla bu amaç uğruna çalışmalıyız, teşbihte kusur olmaz.

İkinci olarak Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi olan, “Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir” (Tirmizi, Birr 60) tespitinin bizde vuku bulduğu günlerdi. Hiç beklemediğimiz belki sadece aynı ortamda bulunduğumuz çoğusu ile sohbet dahi etmediğimiz insanların ‘geçmiş olsun’ mesajları ve gerekirse fiilen yardımda bulunmaya hazır halleri; bizleri şaşırtsa da yıllardır tanıdığımız bazı insanların farklı davranması da üzücü bir durum.

Fakat böyle zorlu bir zamandan geçerken şunu da unutmamak lazımdır: Nur Talebeleri bu vatanın manevi muhafaza memurlarıdır. Başımıza gelen musibetlerde kendi vazifemizi ne kadar doğru yapıp yapmadığımızı vicdanımız ile hesaplaşmalıyız. Sanki, gelen musibet bizim şahsi günahlarımızdan gelmiş gibi tövbe ve istiğfar etmeli ve bundan sonraki süreç için daha şevkle ve gayretle hizmet etmeliyiz. Farzları yerine getirip kebairden uzak durmalıyız. Şahsi okumaları aksatmamalı, Üstad Bediüzzaman’dan bize miras kalan evradları yerine getirmeliyiz. Umumi derslere iştirak etmeli uhuvveti ve birlikteliği artırmalıyız. Ve en önemlisi dershanelerimizi boş bırakmamalıyız, her bir dershane arzdan semaya uzanan bir nur huzmesi oluşturur. Biz de bu nura ittiba edip bir iken bin olmalıyız. İlk okul talebesinden üniversite talebesine, esnafından memuruna bilfiil bu dershaneleri nurlandırmalıyız. Bir üniversite talebesi olarak söylüyorum ki üniversite talebesinin mekânı dershanelerdir. Gücümüzü kuvvetimizi dağıtmamalıyız... Vesselam

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