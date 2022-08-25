Şâhikalardan lâhikalara

Lâhikalar; “Risale-i Nur’un şakirdleri ve bu fakir Said’in fedakâr, halis, sıddık kardeşleri ve hizmet-i Kur’âniye’de gayretli ve ciddi arkadaşları ve ders-i Kur’ân’da onun ders arkadaşları ve ellerinde kalemleri birer elmas kılıç hükmünde mübarek ve mücahid bir cemaatin, Risale-i Nur eczalarının derslerinden aldıkları şevk ve sürur ile Risale-i Nur eczaları hakkında yazdıkları fıkralardır...”1

Lâhikalar, sadece saff-ı evvel ağabeylerin Üstad’la mektuplaşmaları değil biz Nur Talebelerine çözüm yolu üretme tekniklerini gösterme, diğer meşreplerle muhatap olma metotlarını öğretme, içtimai hayatta Nur Talebelerinin davranış şekillerini düzenleme açısından büyük bir önem taşımaktadır ki; “Sadece bir mektup özelliği taşısaydı Üstadımız Risalelere bu mektupları ekletir miydi?” sorusu akıllara gelmiyor değil. Nur Talebelerinin; cemaatler ve ehl-i dalalet arasındaki münasebetleri, İttihad-ı İslâm vazifesindeki konumumuzu, siyasete bakış açımızı vs. gündelik hayattaki tüm fillerimizin bir numunesini, Lâhikalar’da bulabiliyoruz. Lâhikalar, Nur Talebeleri için bir mektup değil; bir hayat pusulasıdır. Risale-i Nur meşrebi bir yol ise imanî hakikatler yolumuzu aydınlatan bir nur; lâhikalar ise bu yoldaki rehberimiz, tâbiri caizse direksiyonumuzdur. Işığı olup da pusulası olmayan biri, önünü görse de nereye gideceğini bilemediğinden bu yolda çokça yara alabilir.

Günün sonunda varmak istediğimiz nokta ise; şahika değil lâhikadır. Makamı; dorukların da üstünde, semanın âlî mertebelerindedir.

Bizi biz yapan birkaç esas unsurdan biridir lâhikalar… Meşveret temellerinin esaslarını aldığımız, dikey bir yapılanmaya tenezzül etmeden yatay bir yapılanmada seyr-i sülûk eden bir sistemin mensubu olarak Âhirzaman’ın fitnesinden sıyrılmaya ve şahs-ı manevîye tutunmamıza vesile olur Lâhikalar... Lâhikalar’la ortaya koyup diyoruz ki: Hizmetimiz tarikat değil hakikattir, şahsî menfaat yoktur. Müellifi yalnız Bediüzzaman değil, tüm Risale-i Nur Talebeleri ve onların şahs-ı manevîsidir.

Ve sizler, Risale Nur’dan tam ders almış Risale-i Nur talebeleri unutmayınız: “Eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı nağamatıyla raksa getiren ve hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.”2 Siz de ona tâbi olunuz, önce kendinizi daha sonra milyarlarca ehl-i imanın âhirini kurtarmaya vesile olarak İttihad-ı İslâm’ı “Lâhikalar”daki ölçülerle gerçekleştirmeye, şahs-ı manevîye dayanarak çalışınız.

“Yaşasın Şeriat-ı Garra!.. Yaşasın adalet-i İlahî!..

Yaşasın ittihad-ı millî!.. Ölsün ihtilaf!..

Yaşasın muhabbet-i millî!.. Gebersin ağraz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!..

(...)

Yaşasın akıl ve tedbir-i mücessem dindar cemiyet-i ahrar ve Nur Talebeleri!”3

Dipnotlar:

1- Fihrist Risalesi, 27. Mektub

2- Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı

3- Divan-ı Harbî Örfî, Hürriyete Hitap