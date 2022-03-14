Umut edelim ki, unutanlardan olmayalım

İnsan umuduyla var olur derler.

Çünkü umut insanın fıtratında olmasına karşın yine fıtrî bir özellik olan inanma duygusunun ham maddesidir. Umudu olmayan insan inanamaz ve inanmayan insan amacından şaşmış demektir. Demek ki umut amacımızı belirler. Neyi umduğumuz, niye umduğumuz ve nasıl umduğumuz bizlerin birer parmak izi olur.

İnsanoğlu hep bir umut içindedir; gökyüzüne bakarken, kalbinin kapılarını aralarken, elleri ile gönlündekileri yüzüne mest ederken hep umut çalar gönül kapısını.

Ve umudunu yitirmeyip diri tutan insan artık ümit eder. Hissettiklerini yaşamak ister, göstermek, alenen ortalığa dökmek ister. Umudu ile ümidi kendi ile harmanlayarak bir hamur oluşturur. Bu oluşturduğu hamuru muhabbet fırınlarında pişirir. Hayat ekmeğini elde eder. Tabiî her insan bu kadar şanslı değildir bu serüvende. Kimi umudunu toprağa atmadan kaybeder, kimi ekmeğini fırınlarda yakar, ama hep bir çaresini bulur insanoğlu. Umudunu yeniden yeşertecek bir toprak arar. Belki verimli bir toprak gerekmez sadece tohumu isteyen bir toprak lâzımdır aslında fakat insanoğlu hep tohumu istediği toprağa bırakır. Ta ki, bütün umut tohumlarını kaybedip elinde son bir tohum kalana kadar. Son tohumu doğru kullananlar hayatın keskin virajlarından birini geride bırakmış olur.

İşte hayat bazen böyle virajlar ile bazen inişli çıkışlı yollar ile umudumuzu çok defa zedeler. Umut tohumlarımızı çalar, ama bazen o tohumlar öyle güzel meyveler verir ki beraberinde getirdiği onlarca yeni tohumu unutturur bizlere.

Ve unutur insanoğlu…

Yaşadığı zorlukları unutur, yağmuru unutur insanoğlu güneşi görünce. Bahar göz kırpsa kışı bütün bütün siler hafızasından. Belki de bir daha onları görmeyeceğini, bir daha zorluk yaşamayacağını umut ettiğinden bu şekilde davranır.

Umut edelim ki Allah bizi unutanlardan eylemesin. Amin...