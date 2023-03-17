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17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Yanlış anılar ve tebliğ metodu

İbrahim Yasir Teğiş
17 Mart 2023, Cuma
“Hani Rabbin Âdem oğullarının bellerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine şâhit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuştu. Onlar da: “Evet, şâhitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin” demişlerdi. Böyle yaptık ki kıyâmet günü: “Doğrusu bizim bundan haberimiz yoktu!” demeyesiniz.” - (A’raf/172)

Amerikalı bir psikolog olan Elizabeth Loftus 1970’lerden beri yaptığı insan hafızası ile ilgili deneylerinin sonucunda insanlara çocukluğunda yaşamadığı bir anıyı yaşamış gibi insanların hafızlarına entegre ederek, kişilerin hayatında olumlu veya olumsuz etki oluşturmayı başarmış.

Tabi bu deney sadece bu kadar küçük bir çalışma ve kapsama alanı ile kalmıyor. Hapishanede yatan mahkumların çoğunun yanlış anılar yüzünden hapse girdiğinden tutun da, gündelik hayatımızda belki de her gün anlattığımız olayların gerçekliğinden veya aslında çocukluğumuzda yaşadığımız anıların gerçek olmayışına kadar uzanan geniş bir skalada çalışma alanı bulan bir deney aslında fakat şimdilik sadece tedavi amaçlı olan kısımla ilgilenelim biz.

Konu ile ilgili bir örnek verecek olursak, obez hastası bir deneğe çocukken bir dolaşım hastalığı geçirdiğini ve çikolata veya fast food tarzı yemeklerin onu öldürebileceğine kanalize ederek davranışlarını takip eden Loftus, bu kişilerin artık yemek yeme konusunda daha dikkatli olduğu ve deneklerin çoğunun iyileştiğini gözlemlemiştir.

Peki Elizabeth Loftus denekleri yaşamadıkları bir olaya nasıl ikna ediyor? Tabi ki kati surette deneklerin doğru olabileceğine inandıkları kanıtlar sunuyor. Örneğin küçükken yapılmış gibi sahte bir tahlil raporu hazırlıyor veya deneğin annesinden veya babasından bu konu ile ilgili tasdik içeren bir video veya yazı istiyor ki bu şekilde denek psikoloğun anlattığı şeyi gerçekten yaşamış gibi hissederek hayatına bu şekilde devam ediyor.

Konuyu nereye bağlamaya çalışıyorum? Bu doktorun insanların beynine soktuğu anılar yalan ve gerçekten yaşanmamış olaylar fakat sonuç güzel. Yani metot yanlış netice doğru. Peki biz Müslümanlar olarak fıtratı bozulmuş, hasta olmuş beşere gerçekte yaşamış olduğu, hakikat olan ve Kalu Bela’da söz verdikleri hak olan anılarını neden yeniden onların aklında vuku bulduramıyoruz?

Burada tabi ki önce aklımıza metot geliyor. İnsanlığın acilen Bediüzzaman metoduna ihtiyacı vardır. Tabiatperest ve materyalist düşünce egemenliğinde fıtratını kaybetmiş, düşünce ve akıl yetisinden mahrum kalmış beşere, delil ve ispata yönelik, ahir zamanın hücumuna karşı durabilecek, hak ve hakikat ile kuşanmış Risale-i Nur lazımdır ki cismi hastalıklarına karşı vermiş olduğu önem ile yalan anılardan dahi medet uman beşerin akli, ruhi ve vicdani yaralarına gerçekler ile derman olsun.

(Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki linkten videoya ulaşabilirler.)

https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_how_reliable_is_your_memory/transcript?language=tr&subtitle=tr

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