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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

14 Mayıs milletin bayramıdır

İlimdar Kaya
10 Nisan 2023, Pazartesi
Bugün AKP’nin yaptığı gibi 1950 öncesinin tek parti iktidarı kendisini devletle özdeştirerek vazgeçilmez gördüğü kendi söylemlerinin dışında bir ifadeye yaşam hakkı tanımamış, kendisini koruyabilmek amacıyla devlette sıkı bir kontrol mekanizması oluşturmuştu.

1945 yılındaki çok partili sistemle birlikte 14 yeni parti kurulmuştu, ama DP gibi hiçbirine toplumsal destek yoktu. Bediüzzaman’ın dediği gibi Ahrarlar 35 sene sonra dirilmişti. 

Yirmi yedi yıllık tek parti dönemindeki sıkıntıların sonucuydu CHP’nin 1950’de yaşadığı hezimet. Konan ağır vergiler ve güvenlik güçlerinin bazı görevlilerinin halka uyguladıkları baskı bu sonucu doğurdu. Öte yandan DP’nin halkla bütünleşmesi onu seçimden zaferle çıkardı. 

14 Mayıs 1950’de “Yeter, söz milletindir” sloganı ile Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi siyasi, ekonomik ve sosyal hayatımızın seyrini değiştiren tarihi bir kırılma noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Beyaz İhtilal olarak adlandırılmıştır.

Millet ile devletin barışmasını sağlayan DP yaptığı reform ve değişimler ile ülkenin önünü açtı,  bütün kesimlerin dertlerine derman oldu. Batan güneş ülkenin üzerine yeniden doğmuştu.

Demokratlar 1950’de 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirip iktidarı teslim alınca tek parti yönetimi ile birlikte bürokratik saltanat da yıkılmıştı. 

DP iktidarı toplumun isteklerinin gereği olarak ilk icraatı ezanın Arapça okunmasını yasaklayan 1932 tarihli yasayı 16 Haziran 1950’de değiştirdi. Din eğitimi genişletilerek imam hatip okulları ve Yüksek İslam Enstitüleri açıldı. Cami yapımında ciddi bir artış oldu, Diyanet İşleri Teşkilat Kanunu çıkarıldı. Devlet radyolarından belli günlerde mevlitler yayınlandı. 

Benimsenen liberal ve özel teşebbüs politikalarıyla piyasalar canlandırıldı. Ekonomide yapılan yapısal değişiklikler iktidarın dış kredi bulmasını sağladı ve bunu kalkınmada kullandı. NATO’ya giriş uluslararası koşulları Türkiye’nin lehine çevirince ekonomik alanda bir rahatlama yaşandı. Türk ekonomisi 1950 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde büyüdü. 

Tarım politikalarındaki icraatlar önemli gelişmeleri beraberinde getirmiş, makineleşmeyle 4600 olan traktör sayısı 1952’de 25 bin olmuştu. Bu verimlilik gelir artışı sağladı. Buğday ihraç edilince dış pazardan gelen para iktisadi ferahlama getirdi.

1950 öncesinde tek parti döneminde yaşanan sıkıntıların aynısı şuan ülkede tek adam yönetiminde yaşanıyor.  AKP yönetimi her alanda duvara tosladı. Kahramanmaraş merkezli deprem bunu su yüzüne çıkardı.

Ekonominin gidişatı iyi değil, açıklanan enflasyon rakamları sokaktaki enflasyonu yansıtmıyor.  Dar gelirlinin alım gücü düştü, perişan. Maaş artışları kısa sürede yüksek enflasyon karşısında eriyor. Dövizin yükselişi baskılamayla durduruluyor.     

AKP keskin söylem ve çıkışları siyaset tarzı yapınca iktidar ile muhalefet arasında gerginlik arttı. Futbol sahalarındaki istifa tezahüratları tehdit ve ceza ile susturulmak isteniyor. Televizyonlara cezalar yağıyor, muhalif sese 1950 öncesi gibi tahammül yok.  

Liyakat yerine iş AKP’ye yakın görülenlere verilince ülke ve vatandaş kaybediyor. Kamu görevlileri AKP’nin memuru gibi. Devlet siyasallaştı, parti devletine dönüştü. 

Yolsuzluklar yapanın yanına kâr kalıyor. 2022 Yolsuzluk Algı Endeksinde Türkiye, son 10 yılda en çok puan kaybederek 101’inci oldu. AB ülkeleri arasında Macaristan’ın ardından sonuncu ve 38 OECD ülkesi arasında 37. oldu.

Manzara 1950 öncesinin aynısı.73 yıl önce 14 Mayıs 1950’de ayağa kalkan ülke, 14 Mayıs 2023’de toplumsal barış ve dayanışma ruhuyla tekrar ayağa kalkacak. 

14 Mayıs 1950’deki zafer bu sefer Millet İttifakı’yla yaşanacak.   

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