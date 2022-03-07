28 Şubat’ta ortaya bir irade kondu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken yasama, yürütme, yargı ve diğer alanlarda ülkenin birçok kazanımı olacağı ve var olan problemlerin çözüleceği belirtiliyordu.

Bu sistem problemler çözülemediği gibi, bir darbe Anayasası olan 1982 Anayasası’nın ortaya çıkardığı problemlerin yanı sıra birçok yeni problem ortaya çıkardı. Bu sebeple muhalefet, partili cumhurbaşkanına geniş ve denetimsiz yetkiler tanınmasının otoriter bir yönetim oluşturduğunu söyleyerek bu sistemin meclisin etkinliği ile birlikte denetim mekanizmasını ortadan kaldırdığını ısrarla vurguladı. Bu görüş toplumun büyük kesiminden destek gördü.

Cumhur ittifakı dışındaki toplumun değişik kesimlerinin sesi ve birbirinden farklı dünya görüşleri olan 6 siyasî parti ülkede mevcut problemlere çözümler bulmak için arayış içine girdiler. Uzun çalışmalar sonucunda “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” etrafında birleşerek bir sinerji meydana getirildi. Bilkent Otel’in Sakarya Salonu’nda altı muhalefet partisi geçmişte yaşanan partiler arası kısır çekişmeleri bir tarafa bırakarak demokrasinin temel ilke ve kurumları üzerinde uzlaşma sağladı. Ortak bir platformda siyaset yapmak için uzlaşma ile hazırlanan protokolün altına imzalar atıldı. Uzun çalışmalar sonucunda inşa edilen “Demokrasi İttifakı” çok önemli ve imzaların atıldığı 28 Şubat günü de tarihî bir gündür. Geçmişte bugünde bazı güçler yönetime müdahale ederek birtakım mağduriyetler yaşatmışlardı insanlara. Bu sebeple demokrasi etrafında buluşarak geçmişin 28 Şubatçılarına ders niteliğinde olan demokrasi mutabakatını oluşturan 6 siyasî parti bir irade ortaya koydular. Bu sebeple 6 siyasî partinin genel başkanlarını ve mutfakta çok titiz çalışarak en küçük bir detayı dahi atlamadan hazırlanan bu metnin ortaya çıkmasını sağlayan başkan yardımcılarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Toplumun her kesimini kucaklayan ve ihtiyacına cevap veren yüksek standartlı ve detaylı güzel bir çalışma olmuş mutabakat metni.

Bu ortak metne atılan imzalar ve birliktelik doğal gaz, elektrik faturasını ödeyemeyen, alım gücü olmadığı için pahalılığın ezdiği yoksul halka ve çocuğuna süt alamayan dar gelirliye insanca yaşama imkânı sağlayacak bir umut kapısı ve adalet bekleyene uzanan bir el olmuştur.

Atılan imzalar topluma güçlü olanın değil, haklı olanın güçlü olacağı mesajını vererek hak, hukuk ve adaletin çok önemli kavramlar olduğuna dikkatleri çekti. Bu uzlaşma kültürü yarının Türkiye’sinde gençlerin ve çocuklarımızın geleceği için topluma bir moral, rahatlama ve yaşama sevinci verir, herkesi ülkesinde kalmaya ve yaşamaya yöneltir. Vurgulanan şeffaflık da yolsuzlukların önünü keser, yatırım ve üretimdeki artışı teşvik ederek kalkınan bir ülkeyi ortaya çıkarır.

Demokrasi etrafında farklılıkları olan 6 partiyi buluşturan metin, yüksek standartlı demokrasi manzumesidir, bir manifestodur. Ayrılıkları değil, birliktelikleri öne çıkaran ve farklılıkları bir zenginlik olarak nazara veren bir uzlaşma paketidir. İleriki günlerde ülke adına çok önemli gelişmeleri meyve verecek ve ortaya çıkaracak nitelik ve vasıftadır bu uzlaşma metni.

Ülke ve toplum için bu dönemeci çok önemsiyorum. Bu birlikteliği iyi okumak gerek, güzel gelişmelerin başlangıcı olarak görmek lâzım. Bu mutabakat eğer olgunlaşarak yoluna devam ederse toplumda kutuplaşma ve ötekileştirmenin önünü keserek bütün kesimleri birbirine yaklaştırıp, sevgi ve hoşgörü ortamının oluşmasını sağlar. Gelişen demokrasi ile çatışma olmadan herkes inancının gereğini yerine getirir. “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”in etrafında oluşan bu büyük uzlaşma neticesinde devleti herkesin devleti şekline dönüştüreceği için her kesim devlete sahip çıkarak yaşatmaya çalışır. Altı farklı partinin tesis ettiği bu uzlaşma, yarınların Türkiye’si için büyük bir kazanımdır.

Şayet iktidar olunduğunda bu hususlara sadık kalınırsa hürriyetler ve insanca yaşama konusunda ülkeyi örnek bir ülke yapabilir mutabakat metnine imza atan partiler. İnsanımızı barış içinde yaşatacak yüksek standartlı demokrasinin ayak seslerini duyar gibiyim…

Altı partinin ortaya koyduğu sinerji ile “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakatından rahatsız olan iktidar yanlısı medya da olayı görmemezlikten gelerek tamamen Ukrayna’ya yoğunlaştı veya ortaya konan hususlarla ilgili olarak “Bunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de yapılabilir” diye görüş beyan ettiler. Peki, adama sormazlar mı o zaman niye yapmadınız? Bir kısmı da “Dağ fare doğurdu” diyerek olayı küçümsediler. Cumhur İttifakı liderleri de öfkeliydiler bu mutabakata karşı, çok rahatsız oldukları hallerinden belli oluyordu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek için altı siyasî parti mutabakat metni ile ortaya bir irade ve bugünkü problemleri çözmek için de samimî bir niyet koydular. Ortaya konan bu irade ile şu andaki mevcut hükümet sistemi ile seçimlerde vedalaşılacak gibi görünüyor. Çünkü ekonomi ve demokrasideki problemler gittikçe derinleşiyor. Şu andaki sıkıntılar, ancak güçlü bir parlamento ve içinden çıkacak güçlü bir hükümet ile çözülebilir.