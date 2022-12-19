Adam sanki ağır siklet boksör

Bundan iki hafta önce “siyasetin zehirli dilinin millette derin yaralar açtığını” yazmıştım.

Söylediğim çıktı ve AKP’li bir milletvekilinin İYİ Partili bir milletvekiline saldırması sonucunda milletvekili hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Yumrukçu milletvekili İyi Partili milletvekilini nakavt etmiş ve alnı açılmıştı, kalbi duran milletvekiline elektro şok uygulanarak hayata döndürüldü. Saldırı görüntülerini izlerken gözümün önüne 1987-1990 yılları arasında saldırgan, vahşi ve korkutucu boks stili ile dövüşen Amerikalı ağırsıklet boks şampiyonu Mike Tyson geldi. Mike Tyson da malum milletvekili gibi rakiplerini hep ilk rauntlarda nakavt ederdi!

Bu milletvekilinde olay sonrasında bir pişmanlık ve nedamet duygusu yok. “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” diyor. Aman Allahım bu ne biçim duygu, ne biçim hırs ve ne biçim kin, nefret? Bunu izah edecek bir cümle bulamıyorum.

Bu ruh yapısının bir gerekçesi olmalı. AKP’nin meclis kürsüsünden sorulan soru ve eleştirilere cevap verememesi bu öfke ve saldırganlığı ortaya çıkarıyor! Cumhur İttifakı Milletvekillerinin özellikle AKP’lilerin tenkit ve eleştirilere tahammülleri yok. Muhalefetin eleştirilerine cevap veremedikleri için ufak bir şeyle sinirlenip hemen saldırıya geçiyorlar. İçişleri Bakanı da böyle yapmıştı. Milletin gözü önünde olan bu saldırgan davranışlar iktidarın ömrünü uzatmaya yetmez, gitmesini hızlandırır. Küçük bir fanatik seçmen grubu dışında ekserisi sağduyulu olan seçmeni Cumhur İttifakından kaçırır. Millet gerginlik istemiyor, geçim sıkıntısı nedeni ile zaten canı burnunda…

Milletvekilinin pişmanlık ve nedamet duymayıp özür dilememesi ruh sağlığı açısından olumlu bir davranış değil, yumruklanan milletvekili ölmüş olsaydı bu insan katil olacaktı. Özür dilememeye gurur ve özgüven noksanlığı sebep olur. Özür dilemek kesinlikle de bir zayıflık belirtisi değil, bir erdemdir. Yumrukçu milletvekili bu davranıştan kaçınmamalıydı.

Mecliste muhalefet konuşmacılarına laf atmak için “kadrolu laf atıcı” AKP’liler var. Bunlar laf atarak, kavga çıkartarak muhalefetin sesini kısmak ve sindirerek susturmak istiyorlar. İşte Mecliste ölüme varabilecek Hüseyin Örs’ün yumruklanmasının sebebi muhalefeti korkutarak sindirmek. İktidar milletvekilleri bunu bilerek ve tasarlayarak yapıyor.

Meclis başkanının suskunluğu, Cumhurbaşkanının ise sessiz kalması düşündürücü ve AKP’nin bu milletvekili hakkında yapacağı işlem merakla bekleniyor. Yumrukçu milletvekilini partiden ihraç etseler puan kazanırlar, milletvekiline özür dahi diletmediler. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçluyorlar, yumruğu Kılıçdaroğlu attı demedikleri kaldı.

Hele profesör unvanlı bir ilim adamının “Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin. Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşallah” twiti insanı dehşete düşürüyor. Suçu ve suçluyu öven, alkışlayan bu insan nasıl ilim adamı, nasıl hoca? Bu kafa ülkede insanını şiddete yöneltir. Geçmişte iç savaşla çok şeyini kaybeden Mısır, Pakistan’a döndürür ülkeyi Allah muhafaza. Bu adama ve ilgili milletvekiline Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Uhuvvet Risalesi’ni acilen okumalarını tavsiye ediyorum.

Bediüzzaman Hazretlerinin hayat boyu müsbet hareketten zerre taviz vermemesi ve son ders olarak da talebelerine müsbet hareketi ders vermesi çok önemlidir. Müsbet hareket Nur Talebeleri için bir pusula görevi görür.