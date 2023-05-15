Akl-ı selim her kilidi açan bir anahtardır

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in kayınpederi Şeyh Edep Ali, Osman Bey’e “Ey oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra öfke bize, uysaIIık sana. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize hoş görmek sana, anIaşmazIıkIar bize, adalet sana, haksızlık bize, bağışlamak sana. … Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıIa bağlı. AIIah yardımcın oIsun” vasiyetini yapar. Bu vasiyet her yönetici için bir yol haritasıdır.

İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen akl-ı selim ve sağduyu her zaman çok önemli bir değer yargısıdır, uhuvveti tesis ederek verimliliği artırır. İyi bir yönetici kin nefret söylemi ile ötekileştirerek ayrıştıran düşmanca tavırlara tevessül etmez. Akl-ı selim kurum ve ülkenin, başarılı olmasına büyük katkı sunar, insanların duasının alınmasına vesile olur. Herkesi kucaklayan bir yönetim tarzı barış ve huzuru tesis eder. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bana oy versin veya vermesin, kazandığımda 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” söylemi çok önemlidir. Bu hareket tarzı oy vermeyen insanların bile gönlünün kazanılmasını sağlar, şayet verilen söz gerçekleşirse ülkede güzel günler yakındır.

Güvensizlik telkin eden asılsız ve tutarsız tavırlardan uzak durmaları gerekir yöneticilerin. Çünkü insanlar söylenenleri unutmaz, arşivden çıkartır ortaya koyarlar. Şayet yönetene karşı kurumda veya ülkede güvensizlik oluşmuş ise yönetici tartışılarak ağır bedel öder, bugün kazansa da yarın kaybeder.

Yönetici konumunda bulunanlar çatışma ortamına müsaade etmemeli, zemin de oluşturmamalı. Çatışma olursa huzur olmaz, bu yıllar kayıp yıllar olarak hafızalarda kalır. Bunun en büyük örneği ülkede iç barışın bozularak ihtilallerin oluşmasına zemin hazırlayan yıllardır. Kaos, huzursuzluk ve her türlü kavga ne yönetene ne de yönetilene bir fayda sağlar. İnsanın bin kapılı saray olması nedeniyle akl-ı selim anahtarının açamadığı kilit yoktur.

Ortaya çıkan seçim neticelerinin kabullenilmesi gerekir. Demokrasi seviyeleri düşük toplumlar sonuçları kabullenmedikleri için anarşi, teröre ve taşkınlıklara başvururlar. Bu husus iç barışı dinamitler.

Yöneticiler seçim esnasında oluşan kırılıp dökülmeleri hızla ve kısa sürede tamir etmeleri gerekir, olanlar unutulmalıdır. Katıldığım bir Adalet Partisi Kongresinde Bitlis senatörü Kamuran İnan Süleyman Demirel’ e karşı genel başkanlığa aday olmuştu. Büyük bir farkla genel başkanlığı kazanan Süleyman Demirel seçimden kısa süre sonra İnanların baba ocağı Gayda’da bu aileye misafir olup gönüllerini almıştı. Bu kayda değer bir olaydır.

Milli Eğitimin her kademesinde uzun süre görev yapmış biri olarak diyorum; En iyi yönetici akl-ı selim ve sağduyu sahibi, gerginliğe meydan vermeden sevgiye dayalı bir yönetim tarzı ile nefret dilinden uzak durarak herkesi kucaklayan yöneticidir.

Risale-i Nur hizmetlerinde istişare, meşveret çok önem önemlidir. Konya’da vuku bulan bir olayı Bediüzzaman duyunca üzülür ve hastalanır. İstişareye uymayan bir abi olayı anlatınca Üstad tepki gösterir ve talebelikten azlettiğini belirtir. Bu abinin meşverete uyması neticesinde talebeliğe tekrar kabul edilir. (Mustafa Sungur, İhsan Atasoy’un Eseri, Ahmet Gümüş’ün hatıraları.)

Kâinat büyüklüğündeki ulvi davanın mensubu Risale-i Nur Talebelerinin bu hususlara ihtimam göstererek çok hassas olmaları gerekir. Davalarının zarar görmemesi için kültürlerini oluşturan Risale-i Nurun İhlâs, uhuvvet prensiplerine bağlı kalmaları en büyük umdeleri olmalı.