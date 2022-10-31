"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Akp ve yol arkadaşları Altılı Masayı dağıtmak istiyor

İlimdar Kaya
31 Ekim 2022, Pazartesi
16.03.2018 tarihinde çıkarılan kanunla seçimlerde ittifaklar dönemi başladı. Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakını oluşturdu, sonradan da Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Millet İttifakını kurdular. Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atlım Partisinin katılımı ile bu ittifak Altılı Masaya dönüştü.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 20 Ekim 2021’de yaptığı açıklamada “AK Parti, MHP ve Vatan Partisi’nin birlikte Türkiye’yi yönetmesi lazım” cümleleriyle Cumhur İttifakına destek verdi. 

Televizyon programlarında Ulusalcı, Kemalist kesimlerin ve Ergenekoncu olarak hapis yatanların Millet İttifakının oluşumunu, büyüyüp gelişmesini ve iktidar alternatifi olmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisine sert muhalefetleriyle Millet İttifakını dağıtmak istedikleri açıkça görülüyor.

Ergenekon davasından 41 ay hapis yattıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekili olan Teğmen AKP’liler tarafından “Hain ve Fersude” olarak suçlandığında, o da onlara çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Memleket Partisindeyken parti yetkililerine “Cumhur İttifakına katılmalarını” önerir, kabul görmeyince de istifa ederek “Ben de bir Atatürk askeri, Kuvâ-yi Milliye neferi olarak ‘Türkiye yüzyılı’ mücadelesinde yanınızdayım, Atatürk askeri olarak AK Parti’de devam edeceğim” diyerek AKP’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanken 10 Mayıs 2014’de Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümünde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na “Yalan söylüyorsun. Böyle edepsizlik olmaz” diye bağırarak salonu terk etmişti. Ama Bugün Metin Feyzioğlu Kıbrıs’a büyükelçi olarak atandı. 

Bu olayların tamamı düşündürücü ve AKP’nin kimlerle yol yürüdüğünü ortaya koyuyor. 

Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik’in dediği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kemalizm, Laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica v.s. üzerinden siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisini toplumun gerçek gündemi ile ilgilenen parti haline getirdiği” görülmek istenmiyor. AKP ve ortakları Cumhuriyet Halk Partisindeki bu müsbet değişimleri nazarlardan kaçırıyorlar. 

Planlardan biri de AKP’li olduğunu söyleyemeyen gizli AKP’liler camiamızı karıştırarak Altılı Masanın desteklenmemesi veya tarafsız kalması cılızda olsa seslendiriliyor. 

Bediüzzaman Hazretleri, şahsî kemalatına ve dindar kimliğine hürmet ettiği Sultan Abdülhamid’in riyaset-i şahsiye anlamındaki idaresine o günün şartlarında toplumsal muhalefeti temsil eden İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte hareket ederek karşı çıkar. Bu ölçüyü bilen Yeni Asya Okurları Bediüzzaman’ın bu hareket tarzını örnek alarak Demokrat Partinin de içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet, Gelecek, Demokrasi ve Atılım ile İyi Partilerinin oluşturduğu Altılı Masayı desteklemekte ve oy vermektedir. 

Milletimiz önemli bir yol ayrımındadır. Cumhur İttifakı veya Millet İttifakının desteklenmesinden ziyade “İstibdad mı demokrasi mi? Riyaset-i şahsiye mi Meclis mi?” tercihi yapılacaktır. 

Riyaset-i şahsiye yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden hayata geçirmeyi vaat eden, içinde Demokrat Parti’nin de yer aldığı Altılı Masayı, Kur’an, İslamiyet ve vatan hesabına desteklemenin önemli bir zaruret olduğu kanaatindeyiz. 

AKP ve ortakları Cumhuriyet Halk Partisini bahane ederek muhafazakâr kesimi Altılı Masadan uzaklaştırmak istiyor. 

Her olaya Bediüzzaman’ın gözüyle bakan Yeni Asya okurları ferasetleri ile bu oyuna gelmeyecekler. 

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da asma köprü çöktü: En az 90 kişi öldü

    Doğu Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

    İktidarı gençlerin oyu belirleyecek

    Fenerbahçe yine farklı kazandı

    Beşiktaş'tan 5 gollü 3 puan

    Tahıl koridorunun askıya alınması hakkında MSB'den açıklama

    Zincir marketler 70-80 sektörü olumsuz etkiliyor

    Af beklentisi kaçak yapılaşmayı tetikledi

    Adalet açığı kapanmadan cari açık kapanmaz

    2022'de 97 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor"

    Blinken: Rusya'nın 'tahıl koridoru' kararından üzüntü duyuyoruz

    Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153 oldu

    Benzine zam

    Amasra'daki madende yangını söndürmek için yapılan 3. 'baraj' da tamamlandı

    Somali'den dünyaya acil çağrı: "Doktorlarınızı gönderin"

    Boğaz'ın ilk incisi 49 yaşında

    İzmir depreminin üzerinden 2 yıl geçti... Vefat eden 117 kişi dualarla yad ediliyor

    Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

    Askıya alınan tahıl koridorundan şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Süfyan’ın tuzağına düşmek!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Atatürkçülük yarışı dindara yakışmıyor
    İlimdar Kaya

    Akp ve yol arkadaşları Altılı Masayı dağıtmak istiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Arş-ı Azam mahluk mudur?
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplanıyor
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Beşinci Deva
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Herkes aslî vazifelerine bakmalı
    Havva Küçük KONUR

    8 aylık yolculuk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.