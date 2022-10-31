Akp ve yol arkadaşları Altılı Masayı dağıtmak istiyor

16.03.2018 tarihinde çıkarılan kanunla seçimlerde ittifaklar dönemi başladı. Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakını oluşturdu, sonradan da Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Millet İttifakını kurdular. Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atlım Partisinin katılımı ile bu ittifak Altılı Masaya dönüştü.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 20 Ekim 2021’de yaptığı açıklamada “AK Parti, MHP ve Vatan Partisi’nin birlikte Türkiye’yi yönetmesi lazım” cümleleriyle Cumhur İttifakına destek verdi.

Televizyon programlarında Ulusalcı, Kemalist kesimlerin ve Ergenekoncu olarak hapis yatanların Millet İttifakının oluşumunu, büyüyüp gelişmesini ve iktidar alternatifi olmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisine sert muhalefetleriyle Millet İttifakını dağıtmak istedikleri açıkça görülüyor.

Ergenekon davasından 41 ay hapis yattıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekili olan Teğmen AKP’liler tarafından “Hain ve Fersude” olarak suçlandığında, o da onlara çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Memleket Partisindeyken parti yetkililerine “Cumhur İttifakına katılmalarını” önerir, kabul görmeyince de istifa ederek “Ben de bir Atatürk askeri, Kuvâ-yi Milliye neferi olarak ‘Türkiye yüzyılı’ mücadelesinde yanınızdayım, Atatürk askeri olarak AK Parti’de devam edeceğim” diyerek AKP’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanken 10 Mayıs 2014’de Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümünde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na “Yalan söylüyorsun. Böyle edepsizlik olmaz” diye bağırarak salonu terk etmişti. Ama Bugün Metin Feyzioğlu Kıbrıs’a büyükelçi olarak atandı.

Bu olayların tamamı düşündürücü ve AKP’nin kimlerle yol yürüdüğünü ortaya koyuyor.

Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik’in dediği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kemalizm, Laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica v.s. üzerinden siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisini toplumun gerçek gündemi ile ilgilenen parti haline getirdiği” görülmek istenmiyor. AKP ve ortakları Cumhuriyet Halk Partisindeki bu müsbet değişimleri nazarlardan kaçırıyorlar.

Planlardan biri de AKP’li olduğunu söyleyemeyen gizli AKP’liler camiamızı karıştırarak Altılı Masanın desteklenmemesi veya tarafsız kalması cılızda olsa seslendiriliyor.

Bediüzzaman Hazretleri, şahsî kemalatına ve dindar kimliğine hürmet ettiği Sultan Abdülhamid’in riyaset-i şahsiye anlamındaki idaresine o günün şartlarında toplumsal muhalefeti temsil eden İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte hareket ederek karşı çıkar. Bu ölçüyü bilen Yeni Asya Okurları Bediüzzaman’ın bu hareket tarzını örnek alarak Demokrat Partinin de içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet, Gelecek, Demokrasi ve Atılım ile İyi Partilerinin oluşturduğu Altılı Masayı desteklemekte ve oy vermektedir.

Milletimiz önemli bir yol ayrımındadır. Cumhur İttifakı veya Millet İttifakının desteklenmesinden ziyade “İstibdad mı demokrasi mi? Riyaset-i şahsiye mi Meclis mi?” tercihi yapılacaktır.

Riyaset-i şahsiye yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden hayata geçirmeyi vaat eden, içinde Demokrat Parti’nin de yer aldığı Altılı Masayı, Kur’an, İslamiyet ve vatan hesabına desteklemenin önemli bir zaruret olduğu kanaatindeyiz.

AKP ve ortakları Cumhuriyet Halk Partisini bahane ederek muhafazakâr kesimi Altılı Masadan uzaklaştırmak istiyor.

Her olaya Bediüzzaman’ın gözüyle bakan Yeni Asya okurları ferasetleri ile bu oyuna gelmeyecekler.