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3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Altılı Masanın en önemli sınavı seçim sonrasında

İlimdar Kaya
03 Ekim 2022, Pazartesi
Mazi, istikbalimize ışık tutan projektör vazifesi görür.

Tarihî hakikatlere sırtımızı döndüğümüz zaman istikbali kaybetme ihtimalimiz yüksektir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri buyurur ki: “Mazi istikbalin aynasıdır” (İşârâtü’l-İ’caz s. 420) Mazide yaşanan olayların yol göstericiliğinden istikbalde faydalanılmazsa aynı hata tekrarlanabilir.

8. cumhurbaşkanı Turgut Özal 1993 yılında vefat edince DYP-SHP koalisyonunun başbakanı Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı olmak ister. Bir ziyaret esnasında Mehmet Kutlular, Süleyman Demirel’e hitaben: “Beyefendi siz cumhurbaşkanı olmayıp partinin başında kalsanız daha iyi olur” der. Bunun üzerine Süleyman Demirel, “Mehmet Bey, ben cumhurbaşkanı olmaya karar verdim” der. Sonunda da Demirel 9. cumhurbaşkanı olur.

Sonrasında DYP’de liderlik kavgası başlar, Tansu Çiller DYP Genel Başkanı olur. Ancak particiliğe yabancı olan, siyaset tecrübesizi Çiller döneminde DYP her seçimde oy kaybeder ve 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde DYP baraj altında kalınca TBMM’ye giremez. O günden sonra DYP bir daha kendini toparlayamadı. Olaylar Mehmet Kutlular’ı haklı çıkardı. 

Şubat 2022’de oluşturulan ve iktidar tarafından “altı benzemez” diye isimlendirilen Altılı Masa ülke gündeminde önemli bir yer işgal ederek, üyeleri aralarındaki iş birliğini kurumsallaştırdıkları gibi, seçmen desteği yönünden de Cumhur İttifakı’na karşı üstünlüğü eline geçirdi. Altılı Masa attığı adımlar sonucunda iktidar alternatifi olmayı başarabildi. 

Altılı Masa hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayarak yoğun bir mesai ile çalışıyor. Ülkeye ve millete ağır bedeller ödeterek insanları yoksullaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin açtığı yaraları sarabilmek için bir araya gelen altı partinin üç tane temel hedefi var; ortak aday çıkarmak, geçiş sürecini planlayarak ülkeyi birlikte yönetmek ve anayasa değişikliğini sağlayacak kadar milletvekili çıkarmak. 

Herkesin cumhurbaşkanı olacak Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanını seçmek için büyük bir kararlılık içindeler. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek, Siyasî Ahlâk Yasası’nı çıkarmak, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırmak, Merkez Bankası bağımsızlığını teminat altına almak, uzun vadeli strateji ve planlama yapmak, kapsamlı bir göçmen politikası ortaya koymak ve seçimin güvenliği ile ilgili kaygıları gidermek gibi işlere talip olarak ülkeyi birlikte yönetmeye hazırlanıyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Altılı Masa zor bir sınav verecek. Şayet bu masanın partilerinden, özellikle CHP’nin veya İYİ Parti’nin genel başkanlarından biri cumhurbaşkanı olursa AKP gibi partili cumhurbaşkanı olmayacak. Böyle bir durumda o partide genel başkanlık yarışı başlayacak, Demirel’in cumhurbaşkanı olmasından sonra DYP’nin yaşadığı sancılı süreç yaşanabilir. Parlamentoda gösterilecek zaafiyetle Altılı Masa, planladığı anayasa değişikliğini hayata geçiremezse bütün planları suya düşer. 

Altılı Masa’nın bu sıkıntıyı yaşamaması için liderler partilerinin başında kalmalıdır. Her kesimin (Merkez sağdakiler, muhafazakâr kesim, CHP seçmeni, milliyetçi kesim ve Kürt seçmen) rahatlıkla oy vereceği biri aday gösterilirse çok rahat bir şekilde cumhurbaşkanlığı kazanılır, parlamentoda da anayasayı değiştirecek çoğunluğa erişilebilir.

Cumhur İttifakı yandaşlarının Altılı Masa içindeki parti genel başkanlarından bazı isimleri ısrarla aday olarak önermeleri de düşündürücü değil mi?

Aklın yolu birdir… 

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