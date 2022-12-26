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26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Anadoluda yiğit tükenmez

İlimdar Kaya
26 Aralık 2022, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ile önünün kesildiğini düşünüp sevinenler “Âlemde şer, Anadolu’ da yiğit tükenmez” sözünü unutmuşlar.

Yiğidin biri gider, arkasından biri gelir. Yerleri boş kalmaz. Kader-i İlahinin muradı karşısında komplo, senaryo, tuzak ve hiçbir beşeri güç tutunamaz…  

Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP’ye 13.729 fark atarak İBB başkanlığını kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu bir zarf içine konulan 4 oy pusulasından belediye başkanlığına ait oy pusulasını geçersiz sayarak belediye başkanlığı seçimini iptal etti. Bediüzzaman’ın Sünuhat eserinde belirttiği “Musîbet şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar” şeklinde beyan ettiği hakikat tahakkuk etti ve İmamoğlu 31 Mart 2019’da 13.729 ile oy fark attığı seçimi 23 Haziran 2019’da 806 bin oy farkla kazandı. 

Bundan ders almayan AKP; merkezi hükümet ve çoğunluğu elinde bulundurduğu belediye meclisi vasıtası ile Ekrem İmamoğlu’nu başarısız yapmak için çalıştırmak istemedi, ama başarılı olamadılar. Hiçbir zaman iktidar İstanbul seçimlerini kaybetmeyi içine sindiremedi, çünkü tepe tepe kullandıkları devasa imkânları kaybetmişlerdi. Bu yöntemle de başarılı olamadılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve siyaset yasağı geldi. Acaba 20 yıl önce Saraçhane meydanında Erdoğan’ın yaşadıklarını bu gün Ekrem İmamoğlu yaşayarak tarih yeniden mi tekerrür ediyor? Bu karar siyasette beklenmedik durumlar ortaya çıkardı.  

AKP İmamoğlu’nu bir şekilde görevden alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkânlarını önümüzdeki seçimde kullanma arzusunda. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “belediye başkanları hizmetlerine devam etmeli” isteğinde haklı olduğunu gösteriyor. Ben de bir yazımda bu hususu ortaya koymuştum. 

Bu mahkeme kararı ve Saraçhane’deki coşkulu kalabalık Altılı Masa liderlerinin ve tabanlarının birlikteliğini perçinleştirdi. AKP Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu, geniş kitlelerin böyle tepki koyacağını tahmin edemediler. 

AKP olayları okuyamıyor, elindeki güç ile sonuç alabileceğini düşünerek kamuoyunda hüsran yaşıyor. Bu yanlışlar AKP’nin çöküş ve bitişini hızlandırıyor, sebeb-i hırs hasarettir. İmamoğlu olayında iktidar çok büyük yara aldı.   

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “…. Bir kısım hâdiseler var ki, zahiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var”  şeklinde ifade eder. (Sözler) Bu mahkeme kararı sonrasında belirtilen hakikat tecelli edecek.   

İmamoğlu’na ceza verilerek önüne engel konabilir, ama Anadolu’da yiğit tükenmez. Başka bir yiğit görev ifa eder. Kimse boşuna sevinmesin, kader bazen sandıkçının ölümünü bekleyenlerin tabutunu sandıkçıya yaptırır!  

Ahrarların 31 Mart olayı ile dağıtılmasından sonra Türkiye’deki otoriter tek parti yönetiminin her türlü muhalefeti boğduğu, imha operasyonları yaptığı bir dönemde Ahrarlar dirilerek iktidar, Anadolu’nun yiğit evladı Adnan Menderes de Başbakan olur. Buna tahammül edemeyenler ihtilal yaparak Menderes ile iki arkadaşını idam ettiler. Bu güçler Demokratları bitirdiklerini düşündüler.

Anadolu’da yiğit tükenir mi hiç? Demokratlar Adalet Partisi ile yoluna devam etti, o güne kadar adı sanı bilinmeyen bir Anadolu yiğidi Süleyman Demirel demokratların başına geçerek başbakan, cumhurbaşkanı olarak bu millete yıllarca hizmet etti… 

Bediüzzaman’ın kabrini Urfa’dan nakledenler de güya Nurculuğu toprağa gömmüşlerdi!

Şu unutulmamalı“HARİKALAR ASRINDAYIZ”!

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