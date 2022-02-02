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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Asrın adamı (3)

İlimdar Kaya
02 Şubat 2022, Çarşamba

O gün İstanbul’da düşmana karşı durdu,

Bediüzzaman tek başına oldu ordu.

Bu mücadelesi İngiliz’i kudurtdu,

Her yerde düşmanlar onu arar dururdu 

 

Onu Ankara’ya çağırırlar ısrarla,

İstanbul’dan kalkıp trenle düşer yola.

İstasyonda dostlar kucaklaşır onunla,

Bir sürelik verir Hacı Bayram’da mola

 

Mecliste çağrılır kürsüye duâ için,

Bütün bir vekiller şevkle dediler âmin,

Yaptığı duâsı tesirliydi Said’in.

Tercüman olmuştu hislerine Milletin.

 

Umut kırıcıydı mecliste hava o gün,

Seni çok sarsmıştı oradaki gördüğün.

Değişmiş vekiller, yoktu eseri dünün,

İhtiyacı vardı uyarıya tümünün.

 

Namaza mahsus bir yazılı beyanname,

Neşrederek o an Üstad alır kaleme.

Artar vekillerde namaza devam etme,

Bu iş telâş verir Mecliste bir kesime.

 

Tesirli olunca tüm vekillere Said,

Namaz konusunda gönüller etti tevhid.

Vekiller namaza başlar ederler teyid,

Dar gelmeye başlar o gün var olan mescid.

 

Namazdan dolayı çıkmıştı bir tartışma,

Çok sert cevap verdi o gün Üstad hasmına.

Tarziye vererek ilişmez reis ona.

Kendisini ele verir o an o sima.

 

Şark Vaizliği, köşk ile vekillik, maaş,

Reis teklif eder, çatar Üstad buna kaş,

Sırtını dönerek bakmaz bu onurlu baş.

Engel olup sana, yolan koymak ister taş.

 

Ankara’da hâkim, kaplamış idi duman,

Karar verdi Üstad, ayrılacaktı oradan.

Çoktan yol göründü, Üstadın rotası Van.

Yeni bir hayata hazırdı Bediüzzaman

 

Sual sorup Reis, bahis açar heykelden,

“İslâm’ın heykeli köprü, mabet” der hemen

Onun ile gelmez, orada kalır yeğen,

Ankara’dan kalkar Yeni Said’e tren

 

Zihninde belirdi hadisteki o a’da,

Keşfetmişti onu, duramazdı burada.

Üstad Ankara’ya trenle etti veda,

Yirmi üç yılının on yedi Nisanın da.

 

Kardeşinde kalır Üstad Van’da bir müddet

Rahatsız olmuştu çok olunca ziyaret.

Nurşin Camii’nde koyu, yoğundu sohbet,

Sohbetin konusu yönetim ile millet.

 

Üstad değişmişti gittiği zaman Van’a,

Her hareketinde gözleniyor bu mana.

Bu neden ile çıktı Erek Dağı’na,

Arkadaş oldular birkaç talebe ona.

 

Kör Hüseyin Paşa Erek Dağı’na çıkar,

“Emir bekliyoruz, hazır silâh ve atlar”,

Üstadı isyana katmak için yol arar.

O gün Paşaya der “vatanın evlâdı” bunlar

 

Dağdan iner Üstad Cuma namazı için,

Yanında toplanır fertleri aşaiirin.

Bediüzzaman’a “fazla” der “ senin reyin”,

Üstad ona “yanlış der senin bu isteğin”.

 

Belâdan kurtuldu ülkenin başı o gün, 

Tasdik etti tarih, kızarmaz senin yüzün.

Paşayı çok sarstı verdiğin cevap, sözün

Sen ne olduğunu gösterdin ölçünün.

 

Yirmi beş yılında insanlar sürgün yaşar,

Yönetim çok insanı işin içine katar.

Bunların içinde Said Nursî bile var,

Erzurum Trabzon üzerinden sevk başlar.

 

Yırtık ayakkabı ile düştü yollara,

Toplandı ahali, kızgındı olanlara. 

Kaçırmak isterler, karşı koydu onlara

Gideceğim dedi, orada Vanlılara

 

İstanbul’dan sonra ikamet yeri Burdur,  

Hemen etrafında bir daire oluşur.

Hizmet ile Üstad çok haşir neşir olur,

Cami temel atma töreninde bulunur.

 

Fevzi Çakmak Paşa bir gün Burdur’a gelir,

Vali tarafından o şikâyet edilir.

“Ondan zarar gelmez, ilişmeyiniz” denir.

Nur’un İlk Kapısı burada meyve verir.

 

Görünürde yoktu bir kusur veya hata,

Bu mazlum insanın iskân yeri Isparta.

Alışmaya başlar buradaki hayata,

Bunlar hukuk dışı gerek yok izahata.

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