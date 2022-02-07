Asrın adamı (4)

Yirmi altı yılı Barla’dadır ikamet,

Konağını açtı Muhacir Hafız Ahmet.

Harekete geçti onun ile inayet,

Başladı orada güzel bir hizmet.

Anadolu kıştı, ama yakındı bahar,

Bundan şikâyetçi nebat ile hayvanlar.

Nur’un karşısında erir, duramaz kar,

Risale-i Nur’da bir eseri rahmet var.

Risale-i Nur’a bir menba oldu Barla,

Haşir Risalesi ile koyulur yola

Meşgul olur idi hep Risale-i Nur’la

Çok gayretli idi, vermezdi hiçbir mola.

Tartışıyorlardı inkârı için haşri,

Üstadın o günler yoktu bundan haberi.

Haşir Risalesi şaşırttı vekilleri,

Diriliş ve haşri anlatır bu eseri.

Senin gayen bir, tek; İman, Kur’ân’a hizmet,

Rehberi peygamber, geçmiş Asr-ı Saadet.

Hep duâ ettin sen, yoktu bedduâ nefret,

Şakirtlerinde de hâkimdir bu meziyet.

O gün çoğaltılır risaleler el ile,

Yalnız Sav Köyü’nde yazıldı bin kalemle.

İman meydan okur tekniğe, bu fiille,

Taaccüp ederek şaşırırlar bu hale.

Otuz dört yılında Isparta’dadır tekrar,

Vali kapısına sürekli polis koyar.

Hastalar, İktisat ve o gün İhtiyarlar,

Risalesini, o baskıya rağmen yazar.

Bu hakikatlere sarılır birden herkes,

Çok perişan oldu Kur’ân düşmanı her ses.

Bu risalelerle millet aldı bir nefes.

Param parça oldu dine örülen kafes.

Isparta’da o gün aleyhlerinde her şey,

Sorguda sıkıntı çekmişti hepsi epey.

Üstad’ın yerine şehit olur Asım Bey,

Çok fedakâr idi bu insan, bu ağabey.

Otuz beşli yıllar ay Nisan Eskişehir,

Yüz yirmi talebe kamyonla nakledilir.

Yolculuk anında öldürecekler bir bir,

Ruhi Bey karşıdır, uygulanmaz bu emir.

Çekilmez ağırdır, hapishanede şartlar,

Hiç yemek verilmez on iki gün aç onlar.

Gece uyku yoktur, açıkça işkence var,

Buna rağmen Üstad beş tane eser yazar.

İnsanlar Cuma ak camide seni görür,

Bir tahkikat yapar hapishanede müdür.

Hiç hapishaneden çıkmadığın görülür,

Ama bu hadise müdürü düşündürür.

On bir ay bir ceza alır Bediüzzaman,

“Beygir hırsızına verilir” der o zaman.

“Ya idam, ya berat” diye haykırır o an,

Cesurdur hiç korkmaz verilen o cezadan.

Otuz altı yılı bekliyor Kastamonu,

Yedi yıl süreyle misafir eder onu.

Beşinci Şuâ’yla açıklanır çok konu,

Zahir bir surette Üstad ispatlar bunu.

Görülmemiş bir iş üç ay evi karakol,

Tarihte rastlanmaz, yok böyle bir yöntem, yol.

Karakol karşısı ev iki oda bir hol,

Zahmet vermek için plan ve program bol

Kırk üç yılı Eylül istikamet Ankara,

Vali Nevzat onu getirtir memurlara.

Şapka koymak ister başlarına bir ara,

“Başından bul” deyip, kızar Üstad onlara.

Kendisini vurur Vali Nevzat başından,

Şaşırdı insanlar buna duydukları an.

Çok dersler çıkarmak lâzım bundan,

Nasibini aldı vali o bedduâdan.

Kırk üçte Denizli Üstadına kavuşur,

Yüz yirmi altı nur şakirdi hapse konur.

Bu hak mücadele onlar için bir onur,

Allah mağdur etmez, kulunu daim korur.

Takılmak istenir Nur’a farklı bir vasıf,

“Bir cemiyet” deyip hazırlar bunlar kılıf,

Ama isnatları asılsız ve çok zayıf,

Ehl-i Vukuf yok der yapılsa da bu atıf.

Tehdit ve baskıya rağmen çok insan, mahpus

Koştular Üstad’a, bitti ruhlarda kâbus

İnayet, kaderin bir remzidir bu husus

Bu olay tokattı, sarsıldı ruh-u menhus

O gün gözetmeden şahsî menfaat, çıkar,

Önce birçok suçu olan Süleyman Hünkâr,

Sonra da Sadık Bey Nur hizmetine koştular,

Nurlar’ı teksirle basıp, çoğalttı bunlar.