Bediüzzaman’ı anlamak

12 Eylül 1980 askeri darbe ile Adalet Partisi iktidardan indirilince demokratik dönem yerini askeri döneme bıraktı.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri “Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar” diyor.(Emirdağ Lah.)

Ama 12 Eylül 1980 darbesine bazı dostlarımız sevinerek bayram etmişlerdi. Sonra Erzurum’dan başlayarak İstanbul’a kadar uğradıkları yerlerde 12 Eylül İhtilaline methiye yazdılar. Isparta’da yapılan bir toplantıda anayasaya referandumda evet oyu verilmesi sağlandı.

Bediüzzaman, Demokratlara dua edip iktidarda kalmalarını sağlamaya çalışırken, bu insanlar Demokratları devirerek Yeni Asya Gazetesini 470 gün kapatıp Nur’un intişarına mani olanlara dua ederek alkışlıyorlardı. Demokratlar ihtilalciler tarafından seçime sokulmayınca Anavatan Partisini ve Milliyetçi Demokrasi Partisini, sonra da sözüm ona “Kutsal İttifakı” destekleyerek yanlışa alet oldular.

Darbeciler gayelerine ulaşmışlardı; Yeni Asya camiası bölünmüş, Demokratlar ise iktidardan uzaklaştırılarak zafiyete uğratılmıştı. Demokratların yıllarca iktidar olmaması sağlandı. Bu kesimler şimdi de Cumhur İttifakını destekleme yanlışı içindeler. Bu savrulma ve yanlışın temelinde Bediüzzaman’ı anlamamak yatıyor.

Olaylar ile Üstadımızın meslek ve meşrebine sadakat testinden geçiriliyoruz. Çok önemlidir bu dönemlerde savrulmadan ayakta kalmak.

Önemli bir imtihanla yine karşı karşıyayız. Önümüzde yapılacak seçimlerde camiamız Millet İttifakını destekleyecek, bu karar Bediüzzaman’ın meslek ve meşrebi doğrultusundaki müşahhas örnekler muvacehesinde alındı.

Bediüzzaman Hazretlerinin, şahsi kemalatını takdir ettiği Sultan Abdülhamit’in riyaset-i şahsiye anlamındaki görüşlerini tasvip etmeyerek o günün muhalefeti İTC ile beraber hareket ederek bugünki Cumhurî sistemin temelini oluşturan Meşrutiyete ve meclise sahip çıkması, Şeriat namına alkışlaması bizlere bugün yol haritasıdır. Bediüzzaman’ın İTC’nin içindeki masonları bilmemesi mümkün mü?

1950 öncesindeki zulümleri Bediüzzaman, Cumhuriyet Halk Partisinin %5’ine verir. (Emirdağ Lah.) Bu %5 parti politikalarını belirleyen yönetim kadrolarıdır. Bugünkü yönetim kadroları ise o gün yanlış yapıldığını söyleyerek dindarlarla barışmak istiyor, yani Üstad Hazretlerinin Hilmi Uran’a yaptığı tavsiyeler gerçekleşiyor. Bu güzel bir gelişmedir. Peygamber (ASM) Müslüman olan sahabenin geçmişiyle sahabeye bakmadı. Bizler niye bugün geçmişin menfi CHP nazarıyla bugün değişen CHP’ye bakıyoruz ki, bu Cumhur İttifakının siyasi bakış tarzıdır. Ehl-i iman bu şekilde yanıltılarak Millet İttifakından uzaklaştırılmak isteniyor.

Bugün seçimi kazanmak için her yola başvurarak Hizbullahçı Hüdapar, DSP ve Ulusalcılarla kol kola giren Akp yavuz hırsız misali Millet İttifakını karıştırmak istiyor.

Partiler Parlamentoyla büyür, gelişir ve iktidar olurlar. Şayet İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisinin ödünç milletvekilleri ile grup kurup seçime girmeseydi bugün var olabilir miydi?

Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Partiden bazı milletvekillerinin katılımı ile Parlamentoda grup kuran DYP 1986 ara seçimlerinde % 23,5 oy almıştı. Daha sonra da iktidar oldu. Başbakan, Cumhurbaşkanı çıkardı. DYP o gün meclise girip grup kurmasaydı bunlar gerçekleşebilir miydi?

Şimdi de Demokrat Parti, Millet İttifakındaki diğer üç partiyle birlikte CHP listelerinden seçime giriyor, çünkü iktidarın seçim kanununda yaptığı değişiklik buna mecbur kılıyor. Başka türlü Mecliste nasıl temsil edilecek?

