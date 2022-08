Cami, okul, kışla ortak değerdir

Aileden sağlam bir dini eğitim alan Süleyman Demirel’in ailesi Anadolu’nun sağlam ve dini bütün ailelerinden biriydi, evlerinde akşam Kur’an okunmadan yatılmazdı.

İki dedesi de hafızdı. Demirel, dindar olan annesinin ve özellikle anneannesinin de etkisiyle küçük yaşta Kur’an okumaya başlamış ve Kur’an’ı ezberlemiştir. (S. Demirel’in ardından. Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ) Bu husus millete olan yükümlülüklerinin sorumluluğunu unutturmamış. O günlerde Barla’ da sürgün hayatı yaşayan Bediüzzaman Said Nursi ile tanışarak dost olan ve sohbetlerine katılan baba Yahya Demirel ile (İslam Demokrasi Laiklik, 1991, s. 161) Hafız Ali abinin mektubundan Nur hizmetlerinde bulunduğunu öğrendiğimiz anne Ümmühan Demirel aileye ayrı bir değer katmıştır. (Kastamonu Lah. 192.Mek)

“Camiye, okula ve kışlaya siyaset sokmama düsturu” Demirel‘in topluma ve siyaset yapanlara öğüdüdür. Çünkü cami, okul, kışla herkesin ortak değeridir. Bu ülkede cami her siyasi partiden, her politik meşrebden ve her etnik kökenden insanın gittiği yerdir. Bu nedenle caminin siyasetten uzak tutulması gerekir. Süleyman Demirel cami önünde beyanat vermemeye özen göstermiştir. Ama bugünkü siyasi liderler cami önünü bırakın, cami içinde konuşma yapıyorlar. Kur’an okuyarak Kur’an bildiklerini nazara veriyorlar.

Dini hayatın lokomotif ve dinamiği olan dini cemaatlerden siyasi gücü ve diğer güçleri uzak tutmuştur Demirel. Kendisini desteklemeyen cemaatlere devleti kullanarak baskı yapmamış, destekleyenleri de makam, mevki ve devlet imkânları ile ödüllendirmemiş. Siyasallaşmayan cemaatlerde bölünmeler yaşanmamıştır. Yörüngesinden sapmayan cemaatler iman-Kur’an hizmetleri ile meşgul olmuş, toplum da bu sayede dindarlaşmış.

Ama bugün iktidarı destekleyenler ve desteklemeyenler şeklinde kategorize edilen cemaatlere iktidar farklı davranmakta. Yeni Asya camiasına ilan ve basın kartları konusunda yapılanlar ortada. Dış müdahalelerden dolayı cemaatlerin bünyelerinde huzursuzluklar var, siyasallaşma cemaatler arasındaki uhuvveti de bozdu. Bu nedenle cemaatler asli görevlerini yapamıyorlar. Diyanet de iktidardaki siyasi partiye yakın duruyor.

Sonuçta bu gibi sebeplerle dini hizmetlerin yara almasından toplum dindarlaşmadı. Hırsızlık, fuhuş gibi olaylar ile gençler arasında uyuşturucu kullanılımının artması insanları tedirgin ediyor.

Demirel, her ferdin yetişmesini sağlayan okul ve eğitimden siyaseti uzak tuttu. Okula siyaseti sokanlar önce öğrenciyi bölerek siyasi çatışmalara sebep oldular, sonra da öğretmenler siyasi fikirler doğrultusunda bölündü. Olanlar hepimizin hafızasında. Bugün de iktidar yanlısı sendikanın onayını almadan iş yapamıyor Milli Eğitim yöneticileri. Üniversitelerde yönetim kadrolarına iktidar mensupları atanıyor, bu insanların televizyonlarda iktidarı nasıl hararetle savunduklarına yakinen şahit oluyoruz. Liyakat denen şey rafa kalktı.

Türk siyasal hayatında darbe, muhtıralarla sivil siyaset üzerinde vesayet kurmaya kalkan orduya fevri tepki yerine, uygun zamanda tepki koyarak orduyu hep siyasetin dışında tutmaya çalıştı Demirel. 1965 seçim sürecinde ordunun AP’ye iktidarı vermeyeceği söylentilerine “Kim vermeyecek iktidarı? Ordu!... Kim verdirmeyecek? CHP… Peki, ama ordu, CHP’nin muhafız alayı mı? Ordu milletin malı değil mi?” sözleriyle sert tepki koydu. AP iktidarından rahatsız olan Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural’ı Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alarak Yüksek Askeri Şura üyesi yaptı ve Faruk Gürler’in cumhurbaşkanı olmasına karşı çıktı.